Владивосток, 22 октября, 2015, 04:18 — ИА Регнум. Инвестиционное агентство Приморского края с начала 2015 года подготовило свыше 20 соглашений о намерении по реализации проектов, среди которых числятся проекты в сфере государственно-частного партнерства. В общей сложности региональное Инвестиционное агентство сопровождает порядка 200 проектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба АПК Антон Родионов, директор Инвестагентства Приморского края

Как заявил директор Инвестагентства Антон Родионов, подопечная ему структура работает над вопросами обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае по ряду направлений.

«К конкретным задачам, которые закреплены за агентством, относится формирование и актуализация плана создания инвестиционных объектов, а также объектов инфраструктуры. Мы оказываем помощь инвесторам и инициаторам в режиме «одного окна», продвигаем инвестиционные возможности Приморья за рубежом, представляет региональные интересы в проектах государственно-частного партнерства и так далее», — обозначил Антон Родионов.

Так, в течение 2015 года Инвестиционное агентство провело соответствующие экспертизы и заключило 14 соглашений, которые направлены на сопровождение инвестпроектов. Эта работа поспособствовала заключению соглашений о реализации задуманного.

«Мы сегодня можем говорить и о том, что мы помогли найти конкретного инвестора, как, например, в случае с проектом разработки угольного месторождения на участке Адамсовский. Благодаря нашей работе удалось наладить необходимые для дальнейшей реализации проекта связи. Последнее подписанное соглашение такого рода касается проекта строительства международного летнего лагеря «Дети Азии», — отметил Антон Родионов.

В общей сложности с начала этого года при помощи Инвестиционного агентства было проработано и подготовлено 23 соглашения о намерениях по реализации проектов. Среди них числится создание Центра ядерной медицины и оптово-распределительного центра в Приморье, а также ряд проектов в сфере государственно-частного партнерства. Все эти проекты находятся в Инвестагентстве на сопровождении.

«Сегодня у нас на сопровождении находится около 120 инвестиционных проектов. За 9 месяцев этого года к нам поступило 38 инвестиционных заявок. Для сравнения: за весь прошлый год заявок было всего 30, за 2013 — 23. По каждому из проектов проводится индивидуальная работа», — подчеркнул директор ведомства.

Вместе с тем в задачи Инвестиционного агентства входит осуществления маркетинговых работ. Так, в 2015 году структура провела свыше 50 мероприятий для продвижения имиджа Приморья, привлечения в регион инвесторов и информирования предпринимателей о возможностях территории.

Отметим, что Инвестиционное агентство Приморского края было создано в декабре 2012 года администрацией Приморского края. В качестве инициатора проекта выступил губернатор региона Владимир Миклушевский.

«Мы предлагаем инвесторам новые конкурентные условия для работы в Приморском крае. Каждому гарантированы защита прав, равный доступ к земельным участкам, государственная поддержка и сопровождение на всех этапах реализации проекта», — обозначил Владимир Миклушевский.

В частности, в 2015 года из бюджета Приморского края выделено 54,6 миллиона рублей на развитие Инвестиционного агентства. Эти денежные средства направлены на проведение мероприятий по улучшению инвестиционного имиджа региона, привлечение инвестиций, создание оптово-распределительного центра и инфраструктуры системы социального питания, а также на другие нужды ведомства.