Пуэрто-Айора, Эквадор, 22 октября, 2015, 03:00 — ИА Регнум. На Галапагосских островах ученым удалось обнаружить среди гигантских черепах новый вид, сообщает агентство France Presse. Вид получил название Chelonoidis donfaustoi.

nnm.me Новый вид среди гиганских чнрепах

Международная группа ученых под руководством Жизеллы Какконе (Gisella Caccone) из Йельского университета (США) открыла новый вид при помощи анализа ДНК. Выяснилось, что популяции, которые считались одним видом, на самом деле принадлежат к двум.

По мнению ученых, всего особей вида, обитающих на восточной части острова Санта-Крус, от 250 до 300. Теперь Галапагосский архипелаг населяют 11 видов гигантских черепах, а всего их было 15 — четыре вида вымерли.