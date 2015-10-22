Ханты-Мансийск, 22 октября, 2015, 07:40 — ИА Регнум. Ростехнадзор расследует причины возгорания на Приразломном месторождении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Центральный аппарат Ростехнадзора взял ситуацию под контроль и создаст комиссию по расследованию причин аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 21 октября утром произошло возгорание резервуара с нефтью на территории нефтеперерабатывающей станции Приразломного месторождения. По предварительным данным, трое рабочих «РН-Юганскнефтегаз» выполняли работы в законсервированном резервуаре, в результате произошло возгорание ёмкости с нефтью. Двое рабочих получили ожоги различной степени тяжести, один погиб.

На тушении работали силы и средства Нефтеюганского гарнизона — 15 единиц техники, 60 человек от подразделений МЧС. По состоянию на 11:50 горение локализовано.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия, допрашиваются работники предприятия, назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины возгорания.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО корреспонденту сообщили, что ведомством организована проверка случившегося, в ходе которой будут выяснены причины и условия, способствовавшие возникновению пожара, а также проверено соблюдение руководством предприятия требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, охраны труда, противопожарных правил. Также будет дана правовая оценка допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

Пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана организационная и материальная помощь, предусмотренная законодательством РФ и коллективным договором ООО «РН-Юганскнефтегаз», а также договорами страхования, сообщает пресс-служба компании.