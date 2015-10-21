Минск, 22 октября, 2015, 01:59 — ИА Регнум. «Самый напрашивающейся ответ, который приходит в голову более или менее здравомыслящему человеку — личности, находящиеся у руководства страной. И дело здесь не только, и не столько в Лукашенко, сколько неповоротливой, насквозь коррумпированной, бездарной и ленивой номенклатуре. Это основа основ, которая подчеркивается еще и существующим законодательством страны — все только для государственного сектора и тех, кто находится в ближнем кругу президента и его семьи», — заявил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая причины, по которым постсоветская Белоруссия не стала сильной и процветающей.

Все заняты своим делом .

Напомним, в ходе президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко отказался от лозунга «За сильную и процветающую Беларусь!», что было воспринято как адекватное решение в условиях переживаемого постсоветской республикой очередного кризиса. Предвыборным лозунгом был избран «За будущее независимой Беларуси!», и именно на угрозах независимости и суверенитету делал акцент госагипроп.

По мнению белорусского политолога, для утверждений о «сильной и процветающей» Белоруссии нет никаких оснований, и не скоро они появятся. Корень проблем, считает Радов, «в головах» руководства постсоветской республики.

«В стране не только нет заинтересованных в её процветании руководителей — по крайне мере, на высоком уровне, но и нормально работающей нормативно-правовой базы для развития предпринимательской среды, — констатировал эксперт. — Любой, кто хочет жить лучше, чем это предполагает нынешняя «социально ориентированная белорусская модель», всегда сталкивается с невозможностью быстро и беспрепятственно организовать своё дело. Всюду запреты, ограничения, лицензирование и, что самое главное — отсутствие заинтересованности со стороны тех, кто этим в стране заправляет».

Не только правящая каста постсоветской республики несёт ответственность за нынешнее положение дел, считает Радов — «и само белорусское народонаселение, которое погрязло в социальном иждивенчестве и экономической апатии». Поэтому, считает эксперт, вполне закономерно в октябре не было «белорусского майдана».

«Проблема в том, что руководство Белоруссии в последние два десятилетия занималось только тем, что формировало в стране слой граждан, которые должны быть «никем». И большинство электората такой уровень мироощущения вполне устраивает. Устраивает ходить на работу, получать получку и не задумываться о том, нужна ли вообще кому-то белорусская продукция и откуда за бракованный и неконкурентоспособный товар у предприятий деньги, — сказал Радов. — Всех всё устраивает и, по всей видимости, будет устраивать и дальше».

«Минимальный слой активных граждан в стране ничего не меняет, а потому, как правило, и не связывает с республикой своего будущего. Это значит, что в обозримом будущем ничего не изменится. И, видимо, это никак не дойдет до руководителя РБ, который никак не может понять, почему он кричит и требует, а ничего не происходит», — отметил белорусский политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года, выстраивая оригинальную «белорусскую модель» социально-экономического развития («рыночный социализм»). В октябре 2015 года, согласно итоговым данным ЦИК Белоруссии, за продление пребывания Лукашенко в президентском кресле проголосовало 83,47% голосов избирателей (5,1 млн чел), всего проголосовало 6,1 млн чел от списочного состава избирателей (87,22%). Вскоре после оглашения итоговых результатов президентской кампании, 20 октября Александр Лукашенко провёл совещание с чиновниками и «силовиками», заявив о необходимости выхода из кризиса без смены политического руководства Белоруссии.