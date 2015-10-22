Москва, 22 октября, 2015, 12:51 — ИА Регнум. Сегодня исполняется 294 года с момента, когда Российское государство получило статус империи. По результатам Северной войны, длившейся в течение 21 года, 22 октября 1721 года царь Пётр I Великий принял титулы Императора и Отца Отечества, а Россия, согласно Ништадтскому миру, получила ряд ключевых территорий, выход в Балтику и стала великой европейской державой.

Этнографическая карта Российской империи

Территория империи увеличивалась всё время её существования: в результате соперничества с Швецией за Финляндию и Балтийский регион; с Речью Посполитой за Украину; с Османской империей за Крым и Северное Причерноморье; с Персией за Закавказье и т.д. В то же время были и потери территорий, как, например, продажа Аляски в 1867 году.

В честь памятной даты ИА REGNUM представляет галерею географических карт Российской империи и Советского Союза.

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