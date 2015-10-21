Ярославль, 22 октября, 2015, 00:35 — ИА Регнум. В Ярославле завершается подготовка к сдаче самого крупного в городе спортивного комплекса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, площадь спортивного зала составит порядка 1400 квадратных метров, и вместить он сможет до тысячи зрителей.

мэрия Ярославля Новый спортивный зал

Спортивный комплекс будет открыт на базе ярославских казарм, где уже сейчас ведутся последние работы. Подрядная организация меняет старое бетонное покрытие на спортивный паркет, устанавливает цифровое табло. Планируется завершить все работы до конца октября: на 4 ноября в новом комплексе запланированы первые соревнования: бальные танцы, Кубок Ярославля. Кстати сказать, для этого направления куплен разборный паркет, который будет устанавливаться специально к мероприятиям.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, зал будет соответствовать всем стандартам качества мирового уровня, что дает возможность проводить в городе соревнования всероссийского уровня. Всего на переоборудование потрачено 26 миллионов рублей. Средства выделены из прибыли муниципального предприятия «Центральный рынок».