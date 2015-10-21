Рыбинск, Ярославская область, 22 октября, 2015, 00:28 — ИА Регнум. Предновогоднее шествие Дедов Морозов — становящееся уже традиционным событие для ярославского Рыбинска, имеющее историю в шесть лет. Праздничная колонна главных новогодних персонажей идет по городу, возвещая скорый приход Нового Года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в администрации Рыбинска началась подготовка к новогодним мероприятиям и, в частности, к этому событию — «НаШествию», — так полюбившемуся жителям области.

администрация г.Рыбинска Шествие Дедов Морозов

Возглавить колонну в Рыбинск всегда приезжает главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.

«О финансовой составляющей мы позаботились заранее, — рассказывает начальник управления культуры Марина Воронина. — Еще в начале года мы направили проект «НаШествие» на конкурс. В апреле по его результатам агентство по туризму Ярославской области приняло решение о выделении субсидии Рыбинску в размере пятисот тысяч рублей».

Эти деньги, как сообщает пресс-служба администрации Рыбинска, пойдут на приглашение национальных Дедов Морозов, сувенирную продукцию, техническую поддержку мероприятия. Кстати сказать, главное шествие Дедов Морозов назначено на 19 декабря — именно в этот день Рыбинск станет центром новогоднего настроения.