Москва, 22 октября, 2015, 00:09 — ИА Регнум. ЦСКА начал матч с «Манчестер Юнайтед» так, как это бывает с ним довольно часто, заработал пенальти, не забил его, но зато забил Думбия (15-я минута). Думбия забил отбитый вратарём мяч. Это было прекрасное начало, но продолжение оказалось для ЦСКА очень тяжёлым. Вчера«Зенит» сумел противопоставить быстрой игре соперника свою спокойную и уверенную игру. Сеголня у армейцев был соперник, с которого такие команды, как «Лион» могут только пытаться брать пример. Весь конец первого тайма «Манчестер» провёл на половине поля ЦСКА. Острых моментов не создал, но ясно было, что второй тайм будет ещё горячее. Не удивительно, что на 65-й минуте гости забили таки ответный гол, но то, что большего им добиться не удалось — очевидная заслуга ЦСКА. Казалось, армейцам не может хватить сил сопротивляться атакам «Манчестера» до самого конца матча, но сил хватило. Надо признать, что победа была бы просто чудом, а завоёванная в такой борьбе ничья вполне равноценна победе. Счёт 1:1.

borozdintoys.ru Футбольные мячи

Две другие команды группы «B» «Вольфсбург» и ПСВ свой матч завершили со счётом 2:0 в пользу «Вольфсбурга». Теперь после трёх матчей у «Вольфсбурга» 6 очков, у ЦСКА и «Манчестера» по 4, у ПСВ 3 очка. Выиграть группу армейцам вряд ли удастся, но возможность выйти в плей-офф Лиги Чемпионов пока остаётся.