Нарьян-Мар, 22 октября, 2015, 00:01 — ИА Регнум. На 100% выполнен планируемый объём работ по благоустройству и в МО «Карский сельсовет». На 4 млн рублей были отсыпаны подъездные пути в административном центре муниципалитета и восстановлен памятник землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

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В числе передовиков по благоустройству территории — Юшарский сельсовет, который выполнил план на 99,5%, Малоземельский и Коткинский — на 98% и Пёшский — на 91,4%. Исполнение планов остальных грантополучителей — Канинского, Великовисочного, Тельвисочного, Андегского и Колгуевского сельсоветов — по состоянию на 20 октября составило от 65 до 80%. Как заверили главы этих муниципальных образований, все работы по благоустройству будут завершены до конца года согласно заключенным договорам и контрактам с подрядными организациями.

По итогам проведённых работ по благоустройству муниципалитеты должны будут предоставить подробную отчётность за расходование средств окружного бюджета.

Обладателями грантов в 2015 году стали 12 муниципалитетов на основании конкурса. Размер грантов составил от 2 до 20 миллионов рублей. Одним из главных критериев конкурсного отбора были результаты фактической реализации мероприятий по благоустройству территорий, проведенных в предыдущем году. Между муниципальными образованиями распределили в целом 100 миллионов рублей.