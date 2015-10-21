Москва, 21 октября, 2015, 23:56 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился сегодня, 21 октября, со счетом 1:1.

img.alicdn.com Футбольный мяч

Игра проходила в Москве на стадионе «Арена Химки». В первом тайме, играющий за армейцев Сейду Думбия забил гол в ворота англичан на добивании после пенальти. Однако англичане во втором тайме повели мощное наступление и буквально прижали армейцев к воротам.

В итоге играющий за «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в падении пробил головой и попал в ворота армейцев. Гол Марсьяля продлили рекордную серию Игоря Акинфеева, пропускающего уже в 33 матчах Лиги чемпионов подряд.

Боевая ничья позволила обоим клубам набрать четвертое очко. Теперь ЦСКА в группе В занимает второе место, а «Манчестер Юнайтед» — третье. Лидеров в группе стал германский «Вольфсбург», который в параллельном матче победил голландский ПСВ со счетом 2:0.