Тверь, 22 октября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Андрея Шевелёва внесены изменения в государственную программу «Развитие образования Тверской области» на 2015−2020 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

tverweek.com Увеличение финансирования

На 52 млн рублей увеличен объем финансирования на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. В текущем году расходы области по этому направлению в целом составят 204 млн 378 тыс. рублей. Адресная помощь распространяется на 50 тысяч 900 получателей.

Еще одно важное направление поддержки — приобретение автотранспортных средств для подвоза школьников в сельской местности к месту обучения и обратно. Как сообщила министр образования Наталья Сенникова, выделено дополнительно 4 млн рублей для замены транспорта, не соответствующего современным требованиям.

Федеральные финансы в размере 600 тыс. рублей предназначены для выплаты стипендий Правительства РФ для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и развития экономики страны.

Кроме того, более 10 млн рублей выделяются на создание автоматизированной системы управления сферой образования Тверской области по созданию единой федеральной межведомственной системы учёта категорий обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам.