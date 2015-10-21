Тбилиси, 21 октября, 2015, 21:22 — ИА Регнум. Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия утверждает, что получил через некоего человека определенные сведения от правительства Грузии и что завтра, 22 октября, суд примет решение о возвращении телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши.

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В специальном выпуске передачи «Курьер» Гварамия сообщил, что это решение суда будет немедленно приведено в исполнение и что на основании этого решения его отстранят от руководства телекомпанией.

Более того, Гварамия утверждает, что правительство грозится обнародовать видеозаписи из его личной жизни, а также записи его телефонных разговоров с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, и тем самым уничтожить его в глазах коллег.

По словам Гварамия, ему угрожали и тем, что члены его семьи остаются в Грузии и он не успел отправить их в Америку. Эти и другие полученные через «своего человека» так называемые «правительственные мессиджи» гендиректор «Рустави-2» назвал шантажом и заявил, что единственный верный путь борьбы с шантажом — это разговор о шантаже.

По мнению Ники Гварамия, события в Грузии развиваются по российскому сценарию, а события вокруг телекомпании «Рустави-2» — по сценарию НТВ. В результате этих процессов Грузия превратится в сателлита России, предположил Гварамия.

Гендиректор назвал возглавляемую им телекомпанию единственным гарантом демократии в Грузии и заявил, что от судьбы «Рустави-2» зависит европейское и евроатлантическое будущее страны.

Он выразил недовольство тем, что дипломатический корпус недостаточно громко говорит о проблемах вокруг «Рустави-2», и заверил всех, что никому не уступит свою телекомпанию.

«Говорю открыто, мы не уступим никому «Рустави-2», потому что завтрашнее решение суда незаконное. Мы не собираемся его исполнять», — подчеркнул Гварамия и призвал всех сторонников и болельщиков телекомпании собраться как у здания суда, где 22 октября будет вынесено решение по иску Кибара Халваши, и у офиса самой телекомпании.

Такое неожиданное заявление Ники Гварамия вызвало у общественности неоднозначные оценки. Немало оказалось тех, кто поддержал гендиректора телекомпании и журналистов «Рустави-2» в преддверии суда, исход которого заранее огласил Гварамия.

После своего заявления гендиректор телекомпании провел встречи с советником президента Грузии Кахой Кожоридзе, представителями дипкорпуса, неправительственных организаций и политических партий. Советник президента и оппозиционные политики обратились к прокуратуре и призвали ее изучить заявление Гварамия, в котором, по их мнению, содержатся указания на признаки преступления. А некоторые представители неправительственного сектора не исключили, что события вокруг «Рустави-2» могут перерасти в Грузии в «очередной майдан».

Следует отметить, что прокуратура уже начала изучение заявления Ники Гварамия и в ближайшее время может вызвать его на допрос.

Как известно, Кибар Халваши судится за возвращение ему долей в телекомпании «Рустави-2», которых он был лишен при правлении Михаила Саакашвили.