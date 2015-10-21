Вашингтон, 21 октября, 2015, 20:51 — ИА Регнум. Действующий вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не станет баллотироваться на пост президента этой страны. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Associated Press.

scout.com Джозеф Байден — Вице-президент США

Во время выступления в Белом доме Байден заявил, что траур по его скончавшемуся сыну Бо Байдену «закрыл окно» для его возможного участия в президентской компании.

Напомним, сын вице-президента Бо Байден умер 30 мая 2015 от опухоли головного мозга.

Таким образом, решение Байдена укрепляет позиции бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон быть выдвинутой на президентские выборы 2016 года от Демократической партии. По данным соцопросов сейчас Клинтон лидирует в Демократической партии и опережает своего основного конкурента сенатора от штата Вермонт Бернги Сандерса на 20%.

Джо Байден в прошлом два раза участвовал в борьбе за пост президента США, но видимых успехов не добился. В нынешней президентской гонке многие видные политики Демократической партии предлагали Байдену выдвинуть свою кандидатуру. Президентские выборы пройдут в США в конце 2016 года.