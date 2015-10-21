Мурманск, 21 октября, 2015, 20:50 — ИА Регнум. Вопросы дальнейшего развития всех авиационно-спасательных и других технологий отработаны, страна шаг за шагом будем наращивать мощности в этой сфере. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на открытии специализированного арктического аварийно-спасательного центра в Мурманске заявил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

«Мы сегодня поставили на дежурство комплексный арктический спасательный центр, который в первую очередь, конечно, будет прикрывать Мурманскую область, и прилегающие территории, — заявил Пучков. — Мы уже подготовили нашу авиацию МЧС России и при возникновении рисков многоцелевая и тяжелая авиация будет постоянно дежурить здесь, в аэропорту Мурмаши, также винтокрылая авиация при рисках будет здесь выполнять все возложенные задачи. Вопросы дальнейшего развития всех авиационно-спасательных и других технологий отработаны, мы шаг за шагом будем наращивать».

По информации ИА REGNUM, новое учреждение, расположенное в черте города, предназначено для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктической зоне Мурманской области общей площадью 847 тысяч квадратных метров, в том числе сухопутная зона — 145 тысяч квадратных метров и морская зона 702 тысячи квадратных метров, включающая в себя Баренцево и Белое моря.

«Цель нашей работы — во-первых, это, конечно, комплексная безопасность жизнедеятельности людей, которые живут здесь, на территории Мурманской области, — объяснил министр Пучков. — А во-вторых, это, конечно, внедрение новых современных технологий, идей и подходов по безопасности всех экономических и инфраструктурных проектов, которые уже реализуются здесь и тех, которые в проекте. Потому что аксиомой является простая вещь: там, где есть спасатели, там высокий уровень безопасности, где высокий уровень безопасности — туда приходит инвестор, туда приходят финансовые средства, создаётся социальная инфраструктура, новые рабочие места и люди видят перспективу. Именно так МЧС России выстраивает свою политику».

В штате центра числятся 65 человек, из которых 57 — это спасатели. Среди них есть газоспасатели, газодымозащитники, водолазы и промышленные альпинисты. В настоящее время в распоряжении Центра числятся 13 единиц техники. Имеющееся оснащение позволяет проводить спасательные работы по оказанию помощи и спасению пострадавших с надворных судов различного типа и акватории путём десантирования беспарашютным способом при помощи спускового устройства с борта вертолёта. Напомним, ранее правительство РФ приняло решение об увеличении финансирования строительства объектов специализированных аварийно-спасательных центров в Арктическом регионе в размере 347 млн руб. Соответствующие изменения были внесены в федеральную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года».Аналогичные мурманскому центры расположатся в Анадыре, Воркуте, Надыме и Тикси. В Архангельске и Нарьян-Маре спасательные центры уже функционируют.