Москва, 21 октября, 2015, 22:55 — ИА Регнум. В эфире программы «Структура момента» («Первый канал») лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян сказал, что Россия, в отличие от Европы, привыкла к другой, чем в Европе, формуле сосуществования разных народов, и поэтому справилась с огромным потоком беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

В ходе дискуссии Константин Эггерт, обозреватель «КоммерсантъФМ», заявил, что Россия не такая богатая и организованная страна, но справилась с большим количеством мигрантов. Далее ведущий передачи Валерий Фадеев спросил: «Почему же граждане России голосуют за партию «Единая Россия» в основном? А граждане города Вена голосуют … за крайне правую, ультраправую партию?».

На этот вопрос ответил политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян:

«Потому что это опять количественный абстрактный подход. А на самом деле там [в России] 130 млн одной «жидкости», в которую вливают другую — выдерживают, а [в Европе] 500 млн, в которую вливают меньше — дает химическую реакцию. Потому что это — Россия. Это Россия, привыкшая к другой формуле сосуществования [людей и народов]», — объяснил эксперт.

Также Кургинян добавил, что Россия привыкла иначе строить жизнь, потому что не лишена вертикальных ценностей, несмотря на все старания «многих и многих»:

«Это Россия — не такая жирная [как Европа] и при этом гораздо более щедрая. Поэтому она готова и может это [принимать беженцев] сделать, а Европа не сможет. Вот и всё».

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