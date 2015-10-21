Москва, 21 октября, 2015, 22:44 — ИА Регнум. Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил сегодня, что нельзя поставить на границе Европы стены, так как такая защита общества — антигуманна, она фашистская по своей сути.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Нельзя поставить границу, оставив внутри [страны, общества] всё, что есть. Граница, она должна какое-то тело окаймлять, которое начинает себя защищать. Есть отсутствие иммунитета [общества] — вот эта самая мультикультуральность. Есть чудовищный иммунитет — фашистский, есть нормальный иммунитет», — сказал политолог.

В тех обществах, сказал Кургинян, где Модерн сломан,

«вместо отсутствия иммунитета будет чудовищный фашистский иммунитет, и он-то вам создаст и границы, и овчарок, и конвои, и зоны, и селекции».

Причем важно, что на такой способ защиты с радостью согласится обыватель, так как, говорит Кургинян, обыватель поймет, что главная для него цель — это своя шкура.

«Вот тут всё и кончится», — добавил лидер «Сути времени».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в эфире той же передачи заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев выразил мнение, сказав, что действующая в Европе, но запрещенная с января 2016 года в России система заемного труда делает из работников рабов.

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