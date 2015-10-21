Сыктывкар, 21 октября, 2015, 19:12 — ИА Регнум. На совместном заседании депутатских комиссий Совета Сыктывкара народные избранники обсудили проекты решений, которые войдут в повестку сессии. Ее главным вопросом станет назначение конкурса на должность нового столичного градоначальника. Ранее эта процедура откладывалась из-за неутвержденного состава конкурсной комиссии, состоящей из восьми человек, половину из которых назначает глава Республики Коми, а другую — Совет города. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе городского Совета.

nashasreda.ru Сыктывкар с высоты птичьего полёта.

На данный момент в Совет Сыктывкара поступило соответствующее распоряжение руководителя региона Сергея Гапликова. Согласно ему в состав конкурсной комиссии вошли начальник управления по развитию территорий администрации главы и правительства Коми Ильяс Ермолаев, его заместитель Вера Кузнецова, заведующий сыктывкарским филиалом Республиканской общественной приемной главы Коми Софья Лукьяненко, а также начальник управления государственной гражданской службы республики Елена Макарова.

Принятие решений об объявлении конкурса на должность столичного градоначальника и утверждении состава конкурсной комиссии прошло на очередной сессии горсовета.

Так, проведение конкурса на замещение должности мэра Сыктывкара предлагается назначить на 16 ноября. По словам заместителя руководителя столичной администрации Марины Некипеловой, выбор даты связан с соблюдением гарантий всех потенциальных участников, так как по закону с момента опубликования информации о конкурсе в СМИ и на сайте Совета до непосредственной даты его проведения должно пройти не менее 20 дней.