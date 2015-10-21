Вашингтон, 21 октября, 2015, 19:13 — ИА Регнум.



Цитата из д/ф «Куда бы еще США могли вторгнуться». Реж. Майкл Мур. 2015. США «USA! Yeah!»

10 сентября журналист Энни Говард опубликовал в газете The HollywoodReporter трейлер новой ленты американского режиссёра Майкла Мура«Куда бы еще США могли вторгнуться» (WheretoInvadeNext). Сатиристический документальный фильм посвящён агрессивной внешней политике Соединённых Штатов.

«Я вторгся к вам в страну, чтобы украсть вашу великую идею» — сообщает Мур людям, посещая разные государства. Трейлер обещает, что вторжение пройдет «Без жертв», «Без заключённых», «Без посттравматических стрессовых расстройств».

Премьера картины состоялась в сентябре 2015 года на кинофестивале в Торонто. Тогда режиссер признался, что тема Соединенных Штатов, пребывающих в состоянии бесконечной войны, волновала его давно и что именно это позволило наполнить фильм нужным юмором.

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Майкл Мур — американский режиссер-документалист и сатирик со стажем. На его счету 11 кинокартин, отличающихся ёмкой критикой политики Соединённых Штатов и американского образа жизни. Самой резонансной работой режиссёра по мнению критиков является фильм «Боулинг для Колумбины». В 2003 году он получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». За фильм «Фаренгейт 9/11» об истоках терроризма и событиях 11 сентября 2001 года Мур получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2004 году и еще 22 награды других киносмотров. Лента «Здравоохранение» 2007 года выпуска была номинирована на «Оскар» за лучший документальный фильм. А его предпоследняя картина «Капитализм: история любви» получил два приза Венецианского кинофестиваля: «Малый золотой лев» и OpenPrize.

Фильм «Боулинг для Колумбины» Мур посвятил проблеме вооруженного насилия в США. Он задаётся вопросом, почему число смертей, связанных с применением огнестрельного оружия, в Америке многократно больше, чем в других странах с высоким уровнем дохода, рассуждает о взаимосвязи насилия и страха. Мотивом к фильму послужили события 20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» штата Колорадо, когда двое старшеклассников Эрика Харриса и ДиланаКлиболда с оружием напали на остальных учеников и персонал в своей школе. 37 человек были ранены, 13 из них погибли. После совершённой перестрелки нападавшие застрелились сами.

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