Москва, 21 октября, 2015, 18:54 — ИА Регнум. Сегодня лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Первого канала» в программе «Структура момента» заявил, что реакция жителей Германии на огромный потом беженцев из Сирии связан с особенностями изменения культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог объяснил, что помимо ситуативного реагирования, человеку также присуще проектное начало, причем оно должно существовать одновременно с пониманием целостной картины мира, с рефлексией.

«Значит, для того чтобы проект осуществлять, надо быть. Нужен субъект. Где европейский субъект? Его нет. Это — христианский субъект, это — субъект христианской культуры, это — субъект модерна, кто — европейский субъект? Этот европейский субъект превращён в слизь. Его нет», — заявил Кургинян.

Также лидер движения «Суть времени» предложил разобраться с понятиями — кого мы подразумевает под словом «гражданин». Отталкиваясь от этого понимания, уже и следует делать вывод о поведении людей:

«Насчет того, что граждане только реагируют подобным образом… Граждане — это категория какого общества? Это категория гражданского общества. Это что, Гегель? Это модерн? Это классическое буржуазное общество? Кого вы называете гражданами? Граждан нет. Есть постмодернистский фарш. Соответственно, Европа не может переварить беженцев не потому, что их нельзя переварить. А потому, что когда ты болен, у тебя несварение желудка», — подытожил политолог.

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