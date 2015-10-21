Солт-Лейк-Сити, США, 21 октября, 2015, 18:25 — ИА Регнум. Американская супружеская пара отметила 60-летнюю годовщину свадьбы с помощью видеоролика в стиле анимационного фильма «Вверх» анимационной студии Pixar. Ролик опубликовал внук юбиляров, пианист и звезда YouTube Джейсон Лайл Блэк 19 октября. К настоящему моменту ролик набрал более 65 тысяч просмотров.

Цитата из м/ф,«Вверх». Реж Пит Доктер и Боб Питерсон. 2009 США hq-wallpapers.ru Замечательный пример для всех

В ролике пожилая супружеская пара отмечает 60-летний юбилей свой свадьбы, играя в четыре руки музыкальную тему из анимационного фильма «Вверх». «Помните те первые 15 минут из пиксаровского «Вверх» о супружеской жизни Карла и Элли? Эта милая 80-летняя пара играет тему из «Вверх» в четыре руки на пианино по случаю их 60-летней годовщины», — сказано в описании к ролику.

Автор ролика Джейсон Лайл Блэк появляется в конце видео в костюме скаута Рассела (ещё один персонаж мультфильма «Вверх»).

Имена юбиляров не сообщаются. Издание People отмечает, что это супружеская пара их штата Юта.