Москва, 21 октября, 2015, 18:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел сегодня, 21 октября, телефонные разговоры с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-службе Кремля, в ходе обоих разговоров обсуждалась ситуация в Сирии.

kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

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Путин проинформировал саудовского монарха и турецкого президента об итогах состоявшегося накануне визита президента Сирии Башара Асада в Российскую Федерацию.

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