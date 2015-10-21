Москва, 21 октября, 2015, 22:57 — ИА Регнум.



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Амур (Хабаровск) — Динамо (Минск, Белоруссия) 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

(1:0, 2:0, 1:2) Адмирал (Владивосток) — Торпедо (Нижний Новгород) 3:8 (0:2, 2:4, 1:2)

(0:2, 2:4, 1:2) Металлург (Новокузнецк) — Северсталь (Череповец) 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) Сибирь (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Слован (Братислава, Словакия) — Барыс (Астана, Казахстан) 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)

(3:1, 0:2, 2:0) Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Авангард (Омская область) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.