В регулярном чемпионате КХЛ сегодня сыграно шесть матчей
Москва, 21 октября, 2015, 22:57 — ИА Регнум.
russiasport.ru
Хоккей
- Амур (Хабаровск) — Динамо (Минск, Белоруссия) 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
- Адмирал (Владивосток) — Торпедо (Нижний Новгород) 3:8 (0:2, 2:4, 1:2)
- Металлург (Новокузнецк) — Северсталь (Череповец) 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
- Сибирь (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
- Слован (Братислава, Словакия) — Барыс (Астана, Казахстан) 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
- Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Авангард (Омская область) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.