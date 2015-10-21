Калуга, 21 октября, 2015, 17:46 — ИА Регнум. Схрон с действующими боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники уголовного розыска в лесополосе близ деревни Субботники Сухиничского района, сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области

После обследования взрывотехниками 14 тротиловых шашек весом 400 грамм каждая и 68 взрывателей ДЗ-35 были уничтожены на месте.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лиц, организовавших хранение боеприпасов.

Между тем свыше 270 сотрудников калужского городского управления полиции было задействовано в оперативно-профилактической операции «Арсенал», проводимой с целью предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В течение недели сотрудниками ОВД проводились проверки по соблюдению условий хранения оружия у граждан, проверялись возможные места его незаконного изготовления и сбыта. В результате было установлено 64 факта нарушения правил хранения оружия, изъято 18 единиц газового и 46 охотничьего оружия, 64 патрона различного калибра.

Также выявлено 7 преступлений в сфере незаконного оборота оружия по факту его приобретения, сбыта, хранения и изготовления, по которым возбуждены уголовные дела.