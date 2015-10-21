Ереван, 21 октября, 2015, 17:36 — ИА Регнум. C 1 декабря, так называемый, общественный фронт спасения «Новая Армения» «начинает процесс устранения режима». Об этом сегодня заявил лидер движения «Учредительный парламент», глава единого штаба Жирайр Сефилян.

Жирайр Сефилян. Photolure

Он отметил, что 1 декабря провозглашается днем гражданского неповиновения. По мнению героя карабахской войны, политическим путем — с помощью выборов невозможно отстранить Сержа Саргсяна от власти.

«Мы приглашаем народ, но на этот раз мы не намерены собрать людей на площади Свободы, а потом вернуть их домой. Нет, так не будет, мы окажем серьезное давление на режим», — заявил Сефилян.

Подобные заявление последнего перед 100-летней годовщиной Геноцида армян привели к его аресту, а на собранный его движением «100-летие без режима» митинг пришли несколько десятков человек.

На сегодняшней пресс-конференции оппозиционер заявил, что готов к насилию со стороны властей. «Если власть применит силу, то получит адекватный ответ. Пусть сами решают, как уходить — мирно, или силой», — отметил Сефилян.

На вопрос, какими шагами они добьются устранения властей, Сефилян ответил, что это тактический секрет.

В преддверии конституционного референдума, который назначен на 6 декабря, лидер партии «Наследие» Раффи Ованисян и лидер движения «100-летие без режима» Жирайр Сефилян заявили о совместной борьбе и о формировании совместного оппозиционного штаба под названием общественный фронт спасения «Новая Армения».

В состав этой инициативы не вошла одна из основных партий, борющихся против конституционных изменений, — руководимый Левоном Тер-Петросяном «Армянский национальный конгресс» (АНК).

По словам Жирайра Сефиляна, сейчас ведутся переговоры по преодолению тактических разногласий с АНК: «Идея «Нет» недостаточна для нас, то есть, естественно, мы против, чтобы в дни правления этого режима происходили какие-либо конституционные изменения. Однако разница в том, что глава режима настолько распоясался, что уже пытается сделать такой опасный шаг. Оппозиционные политические силы должны объединиться, чтобы избавиться от этого режима, и предпочтительно, чтобы это избавление состоялось до референдума».

Движение намерено актами гражданского неповиновения устранить режим Сержа Саргсяна, выражая уверенность в том, что народ посредством не референдума, а гражданского неповиновения может сказать свое «да» или «нет».

Политические наблюдатели считают заявления Сефиляна авантюрой.