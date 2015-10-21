Анкара, 21 октября, 2015, 17:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу рекомендовал законному президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду, который 20 октября прибыл в Москву с официальным визитом, навсегда остаться в России. Слова Давутоглу передает Reuters сегодня, 21 октября.

gundemkibris.com Ахмет Давутоглу

«Что я могу сказать. Если только он останется в Москве подольше, сирийский народ может получить передышку, а если он поселится там навсегда, то сможет начаться процесс политического перехода», — заявил турецкий премьер.

Напомним, законный президент Сирии Башар Асад прибыл сегодня в Москву с рабочим визитом и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Поездка в Москву стала первой зарубежной поездкой Асада с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война и война с терроризмом. Во время переговоров с Путиным Асад выразил благодарность России за военную помощь в борьбе с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне источник в турецком правительстве рассказал, что Анкара собирается поддержать разрабатываемый США и союзниками план передачи власти в Сирии, по которому Асад может остаться на посту президента ещё на полгода. Детали этого плана пока неизвестны.