Минск, 21 октября, 2015, 15:07 — ИА Регнум. В Белоруссии, в отличие от некоторых государств, не бывает такого, что «под забором умирает человек, если у него нет страховки», — заявил 21 октября Александр Лукашенко в ходе встречи с с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Виктор Иванов. Будь счастлив, родной! 1955

Говоря об отсутствии умирающих под забором людей без страховки, руководитель постсоветской республики подчеркнул: «Этого у нас нет, мы всегда лечим одинаково всех людей».

По словам Лукашенко, в Белоруссии выстроена жесткая вертикальная система здравоохранения. «В том числе мы обеспечили практически равный доступ населения к объектам здравоохранения», — сказал он.

Лукашенко отметил также, что в Белоруссии показатели материнской смертности, рождаемости, гибели детей в младенческом возрасте находятся под контролем правительства и каждый факт рассматривается отдельно. Он отметил также: «Мы оснастили наших врачей самой современной техникой».

«Все бесплатно, государство носит на руках каждого человека», — заявил Лукашенко, отметив, что такой подход к здравоохранению избаловал белорусов и не способствует тому, чтобы человек сам заботился о своем здоровье.

Жужанна Якаб поблагодарила руководителя постсоветской республики за возможность провести министерскую конференцию ВОЗ в Белоруссии и выразила благодарность лично Александру Лукашенко «за лидерство, усилия, направленные на совершенствование системы здравоохранения, которые уже принесли очевидный результат».

«В ВОЗ политическая составляющая имеет большое значение, и мы уверены, что Белоруссия сделала совершенно правильный политический выбор, инвестировав в сферу здравоохранения. Это очень правильное решение», — сказала Якаб. Она поздравила белорусскую медицину с еще одним высочайшим достижением не только в Европе, но и в мире — практически нулевым уровнем детской смертности при рождении.

Сегодня же, 21 октября Лукашенко выступил на Европейской министерской конференции по вопросам укрепления здоровья на всех этапах жизни в контексте политики «Здоровье-2020». В своём докладе он отметил, что ежегодно на здравоохранение в Белоруссии выделяются значительные средства (почти 6% от ВВП в 2014 году).

«Основа нашей внутренней политики — строительство социально ориентированного государства. Это очень важно, особенно для нашего региона после распада Советского Союза, когда все мы, не понимая, бросились в рынок, забыв о людях», — сообщил Лукашенко.

Он проинформировал также, что в Белоруссии реализуют амбициозную задачу: физкультурой должны регулярно заниматься 30−40% населения. Он также обратил внимание на сеть медицинских центров, использующих новейшие методы работы, что даёт возможность проводить сложные вмешательства на уровне передовой медицинской практики — в т.ч. по трансплантации органов и тканей. По его словам, успехов в здравоохранении Белоруссия не смогла бы достигнуть без помощи ведущих стран — России, США, Германии, Австрии, других западных государств, специалисты из которых приезжали и учили белорусских коллег передовому опыту, а также помогали освоить новейшее оборудование.

Напомним, 12 марта на пресс-конференции в Минске министр здравоохранения Белоруссии Василий Жарко заявил, что постсоветская республика выбилась в мировые лидеры по трансплантологии. Отметим, что в Белоруссии узаконена «презумпция согласия» гражданина на изъятие у него органов и тканей. В итоге родственники умершего могут даже не знать о том, что при вскрытии у него были изъяты органы, которые впоследствии становятся донорским материалом. Одним из самых известных случаев трансплантации в Белоруссии стала проведённая в октябре 2012 года операция по пересадке печени экс-шефу израильской разведки МОССАД Меиру Дагану. После этого отношения между постсоветской республикой и Израилем заметно активизировались. Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшегося посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова сообщила: «Таким образом, Белоруссия в числе первых вступает в век индивидуальной, персонифицированной медицины».

Отметим также, что под заверения в наличии «бесплатной медицины» власти Белоруссии проводят её коммерциализацию. По указу Александра Лукашенко легализовано «суррогатное материнство» и активизирован «экспорт медицинских услуг» — например, трансплантации органов иностранцам. Хроническими проблемами Минздрава постсоветской республики является обеспеченность медперсоналом и уровень оплаты труда врачей и медсестёр. Высококачественные услуги медучреждений в Белоруссии, как и во многих странах третьего мира, без ограничений доступны верхушке чиновничьей бюрократии и платежеспособной части населения. Позитивная статистика по младенческой смертности достигается манипуляциями с медицинскими документами (врачей реально наказывают за смерть младенца, в которой они не виновны) и выхаживанием недоношенных детей с врождёнными пороками (что в будущем увеличит затраты на содержание инвалидов).