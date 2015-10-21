Красноярск, 21 октября, 2015, 15:01 — ИА Регнум. В Красноярске стартовали публичные слушания по проекту планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования города, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

admkrsk.ru В Красноярске

Уточняется, что специалисты управления архитектуры приступили к процедуре утверждения проекта планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования города после утверждения главных градостроительных документов Красноярска — генерального плана и и правил землепользования и застройки.

В мэрии объяснили, что главная цель проекта — утверждение красных линий на территории Красноярска, а также установление параметров и регламентов использования городских территорий, включая городские улицы, зоны рекреации, площади, пешеходные зоны и зоны велосипедного движения. Ранее подобных проектов для Красноярска не разрабатывалось.

«Проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования являются логическим продолжением материалов генерального плана и правил землепользования и застройки. Это следующий шаг на пути к совершенствованию архитектурного облика города и дальнейшая детализация общественных пространств. При разработке проекта планировки улично-дорожной сети был проведен анализ существующей транспортной системы и всех ее составляющих: системы общественного транспорта, принципов организации парковочных пространств, обустройства пешеходных и велосипедных маршрутов», — сказал главный архитектор города Андрей Макаров.

В мэрии отметили, что проектом запланировано строительство двух дополнительных магистральных улиц общегородского значения, одна из которых будет центральной по направлению улиц Молокова — Ястынская, а другая — Северной, идущей вдоль северного хода Транссибирской железнодорожной магистрали. Для укрепления транспортных связей между левобережным и правобережным районами города проектом предусмотрено строительство пятого и на перспективу (за расчетный срок — после 2033 года) шестого мостовых переходов через Енисей. Предполагается, что на территории города будет возведена 31 новая транспортная развязка (23 на левом берегу города и восемь — на правом).

Кроме того, в проекте предусмотрено увеличение протяженности велосипедных дорожек с сегодняшних 5 км до 386 км. По своей территории и протяженности увеличится и набережная Енисея. Протяженность набережных планируется увеличить с 6 до 34,4 км, а их площадь — с 45,3 до 259,8 км.

Публичные слушания по проекту планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования пройдут с 21 октября по 3 декабря 2015 года. Открытое обсуждение проекта состоится 19 ноября. Окончательное решение об утверждении проекта должен будет принять глава города, учитывая результат публичных слушаний, а также рекомендации комиссии.

Между тем, красноярские масс-медиа уже акцентировали внимание на том, что метро в транспортной схеме города не запланировано. «В случае принятия документа в текущем виде в вопросе строительства метрополитена в Красноярске можно будет ставить точку», — пишет портал Dela.ru.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, генплан Красноярска был утвержден на седьмой сессии горсовета в марте текущего года. Новые правила землепользования и застройки были утверждены 7 июля.

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Напомним, решение о консервации станций метро было принято в 2013 году. Однако этим летом депутаты горсовета Красноярска побывали на месте предполагаемой станции метро «Высотная» и осмотрели перегонный тоннель. В итоге они пришли к выводу, что метро в перспективе Красноярску необходимо. Звучали такие данные, что на строительство первой ветки метро необходимо порядка 66 млрд руб.