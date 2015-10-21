Тбилиси, 21 октября, 2015, 15:00 — ИА Регнум. Лидер «Объединенного демократического движения» Нино Бурджанадзе считает заявление лидера Южной Осетии Леонида Тибилова о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России очень тревожным и опасается, что Грузия может окончательно потерять этот регион.

hronika.info Лидер «Объединенного демократического движения» Нино Бурджанадзе

На посвященном этой теме брифинге 21 октября Нино Бурджанадзе подвергла правительство Грузии критике и призвала его вместо того, чтобы ждать помощи и решения проблем от Запада, действовать самим и начать прямой диалог с абхазами и осетинами.

«Я уверена, если бы правительство своевременно начало прямой диалог с абхазской и осетинской стороной, сегодня была бы совсем другая реальность и такие заявления не делались бы. Еще одна очень большая ошибка правительства в том, что оно постоянно взирает на Запад. Все заявления нашего правительства были беспомощны. Они говорили, что поставили Запад в курс дела. Но Западу сегодня не до решения проблем Абхазии и Южной Осетии. Так что нашего дела никто за нас не сделает», — подчеркнула Бурджанадзе.