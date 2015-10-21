Тбилиси, 21 октября, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом, в случае его вступления в силу, распространится и на Абхазию и Южную Осетию. Об этом на совместном заседании комитетов парламента Грузии 21 октября заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе. На заседании обсуждался процесс визовой либерализации между ЕС и Грузией.

sukhum-travel.ru Абхазия. Озеро Мзы

Замминистра пояснил, что жители «оккупированных территорий» смогут свободно выезжать в страны Европы при наличии у них грузинского паспорта.

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Правительство Грузии считает, что безвизовый режим с ЕС станет своего рода поощряющим фактором, который побудит население Абхазии и Южной Осетии к получению паспорта гражданина Грузии.

В качестве примера Гигиадзе привел Молдавию и сообщил, что после введения безвизового режима между ЕС и Молдавией очень многие жители Приднестровья изъявили желание получения молдавского паспорта.

Процесс визовой либерализации и выполнения Грузией соответствующего плана действий рассматривался на совместном заседании комитета по интеграции с Европой, комитета по внешним отношениям и комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.

На заседании не присутствовали депутаты от ЕНД, что вызвало нарекания со стороны представителей правящей коалиции. Высказывались предположения, что лидеры «Единого национального движения» стараются затормозить процесс визовой либерализации с ЕС.