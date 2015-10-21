Симферополь, 21 октября, 2015, 14:46 — ИА Регнум. Повреждённым ранее опорам ЛЭП в районе приграничного села Чонгар Херсонской области не потребовалось ремонта и замены, сообщил директор ГУП РК «Крымэнерго» Виктор Плакида, пишет РИА «Новости» (Крым).

фото очевидцев Взорванные опоры ЛЭП в Херсонской области

«Коллегам-энергетикам с украинской стороны вместе с саперами, которые потребовались для локализации и ликвидации последствий, удалось быстро нормализовать работу этой линии. Сегодня мы работаем в прежнем режиме, без ограничений для потребителей. Две линии, поставляющие 330 кВт и 220 кВт в Крым, уже в работе», — сказал Плакида.

По его словам, украинские энергетики понимают, насколько важно выполнять сегодня задачи по контракту между Россией и Украиной о поставке электроэнергии на Украину и далее в Крым, поэтому оперативно решают все технические вопросы.

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Как ранее сообщалось, в ночь на 20 октября неизвестные взорвали 2 электроопоры линии «Мелитополь — Джанкой», по которой идут поставки электроэнергии в Крым. Местные жители слышали два взрыва в районе приграничного села Чонгар Херсонской области. Как пояснил украинским журналистам представитель МВД Украины, во время осмотра места происшествия милиционеры обнаружили, что одна из опор ЛЭП «повреждена механическим способом», а к другой «был прикреплен предмет, внешне похожий на взрывное устройство». На Украине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Криминального кодекса Украины «Преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики». В связи с разминированием на несколько часов была прекращена подача электроэнергии через линию «Мелитополь — Джанкой».

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