Мукачево, Украина, 21 октября, 2015, 14:16 — ИА Регнум.



Художник Иван Айвазовский. Картина Пушкин на берегу моря. 1877

Событие, о котором пойдёт речь, можно квалифицировать как разжигание межнациональной розни, геноцид в отношении большой части — русскоязычного населения Украины. Речь идет о сформированном классе в 25 человек в школе № 1 им. А. Пушкина в Мукачево, в котором до этого были классы как с украинским, так и с русским языком обучения. А в городе подобных классов не было уже несколько лет. Мотивы отказа властей были лживы, незаконны, причём «атака» на право учиться на русском началась задолго до этого: председатель горСовета приказал не принимать в школу детей с регистрацией, не приписанной к школе, а директор «отшивал» желающих учиться на русском ссылкой на приказ мэра и «отсутствием таких классов». Отмечу, что речь идёт не только о русских, а именно о русскоязычных детях. Для Мукачево, второго в области по численности русскоязычных, и была единственная школа с двумя (в прошлом году) классами русского языка преподавания. 15 октября 2015 года общественности в интернете было представлено открытое письмо родителей пострадавших детей. Письмо по поводу нарушения конституционных прав на свободный выбор языка обучения было адресовано председателю Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю. Обращения русской организации и родителей публиковались и ранее на страницах ЗООРК «Русь», но в этом обращении впервые были указаны контакты всех заявителей и приведен полный список пострадавших заявителей. Оно настолько подробно объясняет изуверство чиновников, что привожу его полностью, исключив рекламно-партийные эпитеты, на русском языке:

«Уважаемый Геннадий Геннадиевич! На днях произошло событие, которое трудно было представить при предыдущих губернаторах: Вы приняли участие в фестивале русинской культуры, который в нашем городе проводится ежегодно, обращались к участникам и гостям праздника русинов на их материнском языке. Для нас это стало проявлением Вашего желания и умения находить общий язык со всеми этносами, которые проживают на территории Закарпатья. И даже больше — желание обращаться к ним на их языке. Так же вскоре перед этим на форуме венгров Вы говорили с ними языком великого Петефи. На этом основании считаем, что, как никто другой, Вы поможете разрешить ту сложную ситуацию, в которой оказались мы через чиновничий произвол. Мы, родители 25 детей, не смогли отдать своих сыновей и дочерей к СОШ № 1 им. А.С.Пушкина, где они могли бы учиться на русском языке. Эта школа является единственной в городе, где преподавание осуществляется на языке Пушкина. Но и здесь в этом году произошли небывалые изменения — первоклассники впервые лишены права учиться на русском. То есть, родителям отказано в формировании русскоязычного класса, и это решение управления образования города абсолютно необоснованное, произвольное. И это произошло в послевоенной истории города впервые! Почему — об этом следует сказать отдельно. 11 августа этого года в управление образования во главе с Т.В.Тибою поступили заявления родителей на 25 детей, желающих обучаться на русском языке. Все эти заявления есть у нас на руках и сейчас. Но их тогда «не заметили». Уже 17 августа пришел ответ за подписью городского головы Золтана Лендела: «содержать малокомплектный класс нет возможности». Но разве класс с 25 учениками — малокомплектный? Все четыре первых класса, которые действуют в ООШ № 1 І-ІІІ ступей им. А.С.Пушкина с сентября, в таком количестве. Ответы на эти законные вопросы не получаем. После этого куда только мы не обращались — к городскому управлению образования и департамента облгосадминистрации, к Генпрокурору, к Уполномоченному ВР по правам человека. Отовсюду мы получали похожие отписки. Такой же ответ поступил и от департамента образования и науки облгосадминистрации. Заявления родителей не взяты во внимание. Местными чиновниками руководит невидимая партийная рука… По крайней мере, членами этой партии являются и.о. председателя начальника управления образования Т. В. Тиба, директор СОШ № 1 им. А.С. Пушкина Н. М. Морека и сам глава города З. Лендел. К слову, все они являются и депутатами горсовета. Последний из них при каждом удобном случае хвастается толерантными межэтническими отношениями в городе, однако факты свидетельствуют об обратном. А именно эта партия…, которая владеет контрольным пакетом в Мукачевском городском совете, игнорирует образовательные потребности детей, пренебрегая при этом Основным Законом государства. Конституция Украины гарантирует «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины (статья 10), способствует «развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины (статья 11). Нормы на свободный выбор языка обучения и удовлетворения образовательных потребностей национальных меньшинств содержатся в законах Украины «Об общем среднем образовании», «Об образовании», «Об основах государственной языковой политики», «О национальных меньшинствах в Украине» и предусматривают свободное развитие языков национальных меньшинств в системе общеобразовательной школы. Мукачевскими чиновниками не выполняется ряд действующих инструкций Министерства образования и науки Украины. … мэр Золтан Лендел ещё несколько лет назад возглавил «крестовый поход» против русского языка. Подтверждением этому служат публикации в СМИ, письма родителей, с которыми можно ознакомиться по этой ссылке. Сейчас ситуация доведена до абсурда: в первых классах СОШ № 1 им. А.С.Пушкина комплектов учебников на украинском языке хватает лишь для трети учеников. На каждую парту не хватает, не то чтобы взять домой. Зато 60 (!) комплектов русскоязычных учебников пылятся в школьной библиотеке. Чем, как бестолковым курсом на искоренение русского языка из одного из крупнейших городов Закарпатья можно объяснить этот факт? Мы не против украинского, наоборот, каждый ребенок будет изучать его, и знать в рамках обязательного школьного курса. Но в повседневной жизни наши семьи пользуются русским, этим языком наши дети лучше усваивают учебный материал, потому что привыкли к нему. Почему от прихоти чиновника дети должны страдать, если и закон на их стороне? Данные последней Всеукраинской переписи населения показали: доля лишь русских в Мукачево составляет 9 процентов от общественности! Почему такое большое количество людей игнорируют городские власти, лишая их элементарных конституционных прав? Не потому ли, что «партия не велит»?! Вам, Геннадий Геннадьевич, ранее удавалось руководить областью… неужели здесь, в мирном крае, не удастся преодолеть сопротивление тех, кто нарушает Основной Закон?! Если среди Вашего окружения есть лица, которые вставляют палки в колеса… — смело с ними прощайтесь… С нынешними чиновниками, в том числе руководителями образования в Мукачеве, реализовать амбициозные планы не удастся. В этом абсолютно убеждены. Ожидаем от Вас как руководителя областной исполнительной власти… наведения порядка в «образовательном доме» Мукачево. Без Вашей личной помощи и поддержки этого не произойдет. Ждем от Вас, что тому беззаконию, которое сейчас происходит в Мукачеве, наступит конец, и мы будем вспоминать его как страшный сон. Справка: СОШ № 1 им. Пушкина традиционно считалась одним из лучших образовательных учреждений Закарпатской области. На ее базе проводились Всеукраинский и областной семинары методистов по русскому языку и литературе. Ученики этой школы неоднократно становились победителями международных конкурсов знатоков творчества Пушкина, олимпиад по русскому языку и литературе, которые проводились во Львове, Москве, Севастополе. Побеждали мукачевцы и на Международном театральном фестивале «Пушкинская весна». С глубокой благодарностью за внимание к нам — родители учеников СОШ № 1 им. А.С.Пушкина (подписи)»

Это обращение к «губернатору» без купюр на языке оригинала можно найти на интернет-страницах. Это лишь малая, видимая вершина события, часть которого — война с образованием на русском языке в крае, фактически — война с русскими, русскоязычными «за синтез единой украинской нации». Неосторожные действия вокруг такой позиции по языку, культуре, истории, религии, межэтнических отношений уже привели к утрате части территории и гражданской войне в стране инициированной неосторожными (или осмысленными действиями) тех, кто сегодня правит государством. Не хотел бы быть свидетелем подобных событий в Закарпатье. ЗООРК «Русь» отслеживает ситуацию и информационно поддерживает позицию родителей обиженных и ущемлённых властью русскоязычных мукачевских детей. С верхушкой айсберга госборьбы на Украине с «русским» образованием читатель познакомился. Теперь о подводной части айсберга межнациональных проблем — тенденциях и удручающей статистике времён незалежности, с образованием на русском, принудительная ассимиляция русских и русскоязычных, воспитание ненависти к России. Ныне в Ужгороде осталось только одно воспитательное дошкольное госучреждение с 2-мя группами детей (около 40 чел.), воспитываемых на русском, да ещё одна группа в Мукачево. Преподавание на украинском языке русской литературы — не лучшего отбора, да ещё в плохом переводе на украинский язык — иначе, чем надругательством над русской культурой не назвать. Да и та доля русской литературы, в которую многие русские классики не попали, — разбавлена мировой, т.к. преподается как её часть. Ухудшения преподавания русского языка и литературы не добавляют качества преподавания и знания украинского языка. Высшее филологическое образование на русском языке в крае удалось сохранить лишь в силу «разбавления» русской литературы мировой. При этом 2 кафедры русистов (Русский язык, «Русская и мировая литература») УжНУ имеют, пожалуй, самый высший в крае научный профессорско-преподавательский уровень. Всего 80 студентов на всех пяти курсах УжНУ в 2011 г. изучали русский язык и литературу по специальности «Русская и мировая литература», 40 стационарно и 40 — заочно. За счёт государства был обеспечен госзаказом приём до 9 чел. — русских филологов на 2013/2014 уч. год). Власти не препятствовали ознакомительным поездкам закарпатских школьников за счет РФ по городам РФ, фольклорным стажировкам и приезду педагогов в РФ в 2014 году и оздоровлению школьников на курорте Украины за счет РФ. Но ныне родители и педагоги просто боятся получать знаки внимания России.

Темпы снижения числа школ с русским языком обучения, уменьшения числа классов и учащихся, изучающих русский язык в предыдущие годы, по сути, были признаками войны с русским языком, в чем русскоязычные жители Закарпатья не испытывали сомнений. Всего в 7 школах области обучали в 2010 г. русскому языку (1,7%) — 2521 ученик, причём лишь в 2-х — русский язык — язык обучения. (Сравните с национальным составом области!) В областном центре Закарпатья Ужгороде ныне осталась единственная школа с русским языком обучения — OOШ № 3 I-III ст., по свидетельству её бывшего директора консулу-советнику РФ В. В. Басинскому уже в 2010 году в ней русских детей не было (10% русских в городе Ужгород). В 2010 году в гор. Ужгород (2 группы детей) и 1 группа из 22 детей — в Мукачево. По состоянию на 2011/12 уч. год в области функционировало 678 общеобразовательных заведений, в 116 из них учились языком нацменьшинств. Русский язык изучался лишь в классах 7-ми школ области — Ужгород, Мукачево, Берегово и в Тячевском районе — всего 1397 детей (0,9%). Осталась всего 1 школа с русским языком обучения, 1 — с украинским, русским и румынским языком, 1 школа — с венгерским и русским, 4 — с украинским и русским. Факультативно русский в 2010 году изучало в области 9324 ученика.

Чтобы расширить число детей, обучающихся русскому языку, директор ООШ № 11-многопрофильного лицея «Интеллект», впервые на Украине (и в Закарпатье), ввела предмет «русский язык как второй иностранный». В регионе с принятием закона «О языках» Колесниченко-Кивалова русский не превосходит и порога распространения, чтобы быть региональным. Не регламентирована и процедура признания языка региональным. Потому к его преподаванию в этом заведении представители Минобразования стали предъявлять претензии, которые пока сняты. Средняя грамотность и знание русского языка в области упали, не добавив качества знания украинского. К тому же — современная особенность обучения русскому языку в том, что его обучение начинается не с первых классов, а ныне — даже не с начальных классов — с пятого. К примеру, в сельской школе с. Пушкино он преподается лишь в одном, 8 классе, и всего один час в неделю. И это в единственном славянском селе в полном окружении венгерских сёл. В школе № 1 им. А. Пушкина города Мукачево, до недавнего — школы с русским языком обучения, — в последние годы половина из 4 классов первоклассников получала образование на украинском языке. В этом году директор школы под надуманным предлогом отказал 25 ученикам (24 родителям) в праве школьного образования детей на родном русском языке. Владимир Салтыков — председатель Ужгородского и Закарпатского областного обществ русской культуры «Русь»