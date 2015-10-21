Киев, 21 октября, 2015, 14:00 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины нынешнего состава в принципе не имеет права рассматривать закон о люстрации на предмет его конституционности.

yatsenyuk.org.ua Арсений Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства сегодня, 21 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яценюка возмутило намерение КСУ рассмотреть закон о люстрации на его соответствие Конституции. В состав Конституционного суда входят 16 судей.

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Премьер даже пригрозил 8 судьям КСУ той же самой люстрацией.

«Неожиданно КСУ, который, кстати, также подпадает под действие закона Украины об очищении власти, завтра будет рассматривать закон Украины о люстрации на предмет его соответствия Конституции Украины… Правительство считает, что в связи с тем, что 8 членов КСУ подпадают под действие закона Украины об очищении власти, такое дело не может рассматриваться действующим составом КСУ. Правительство принимает решение завтра отправить в Конституционный суд своего представителя с соответствующей правовой позицией, и интересы правительства Украины будет представлять руководитель департамента по вопросам очищения власти, госпожа Козаченко», — сказал Яценюк

Отталкиваясь от этого, премьер призвал к скорейшей реформе судебной системы. Для этого необходимо принимать изменения в Конституцию.

«Президент, парламент и правительство едины в цели достижения независимой судебной системы, которая будет защищать интересы граждан и бизнеса. Времени на это нет, и поэтому чем быстрее будут проведены соответствующие конституционные изменения, тем быстрее на Украине будет решена проблема коррупции в судебной ветви власти», — сказал премьер

Напомним, еще 16 апреля Конституционный суд перенес рассмотрение вопроса о соответствии Конституции закона о люстрации. Следующее заседание суда по этому делу должно состояться 22 октября. С представлением в КСУ обратились судьи Верховного суда и 47 народных депутатов парламента Украины.

В состав Конституционного суда входят 16 судей, часть из которых получила свои посты еще при президентстве Виктора Януковича.