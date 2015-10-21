Биробиджан, 21 октября, 2015, 14:28 — ИА Регнум. Финансовые проблемы самой крупной частной авиакомпании РФ «Трансаэро» не могли не отразиться на Дальнем Востоке — самом отдаленном и самом крупном регионе страны. Кого отрезало от остальной части России, где успели скорректировать ситуацию, есть ли те, кто обрадовался грядущему банкротству и куда «Трансаэро» еще летает, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

samolety.org Бизнес-класс

Сильнее всего финансовые проблемы «Трансаэро» отразились на Еврейской автономной области. «Ситуация катастрофическая, ужасная. Это безобразие, жители региона не могут никуда вылететь, даже в Новосибирск. Дальний Восток практически отрезан от мира, более-менее дешевые билеты раскупаются за месяц-два, а бизнес-класс стоит сотни тысяч рублей», — заявила председатель общественной палаты ЕАО Наталья Матиенко.

По ее словам, цены на перелеты подскочили в 2 раза. К примеру, если покупать сейчас билеты на 2−3 ноября, это будет стоить около 39 тысяч рублей, причем с пересадкой и ночевкой в Новосибирске, а до банкротства «Трансаэро» в Москву можно было слетать за 18−19 тысяч рублей туда-обратно, и этих цен придерживались все авиаперевозчики, в том числе «Аэрофлот».

«Льготы тоже застряли — их просто не предоставляют бюджетникам, семьям, военным, говорят — ждите до 1 ноября. А до банкротства «Трансаэро» брали билеты льготникам в нормальном режиме, был выбор и адекватные цены. Такая ситуация бьет в первую очерет по карманам бюджетников, по семьям, которые имеют льготы», — пояснила глава общественной палаты ЕАО.

Общественники намерены готовить обращение в правительство, и готовы предложить общественным палатам других регионов Дальнего Востока присоединиться к просьбе урегулировать ситуацию с авиаперелетами.

«Может все потом и стабилизируется, но переходный период очень тяжелый. Конкуренции нет, льгот нет. Это отношение к Дальнему Востоку просто безобразное вопреки всем заявлениям президента, что Дальний Восток в приоритете. Такая ситуация просто подрывает доверие людей к власти», — отметила Наталья Матиенко.

На Сахалине тоже с уходом «Трансаэро» с рынка авиаперевозок возникли проблемы. «У нас были задержки с вылетами «Трансаэро», сейчас переориентировались на «Аэрофлот», но рейсов недостаточно, поэтому купить билеты эконом-класса даже за 2 недели очень проблемно. Иногда летать приходится через Хабаровск, билет только дотуда стоит около 9 т.р. Не стало дешевых билетов, бизнес-классом, конечно, улететь можно, но только в одну сторону это будет стоить около 130 тысяч рублей. Льготные билеты вообще раскуплены уже за 2−3 месяца вперед», — рассказал председатель общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Он опасается, что будет происходить в регионе, когда люди захотят улететь с острова на новогодние каникулы, не говоря уже о лете. «Плохо не то, что пропало «Трансаэро», нас беспокоит, какие перспективы, и как эта проблема будет решаться», — отметил общественник.

В Хабаровске, хоть оттуда и умудряются летать жители Сахалина, билетов не хватает даже своим. По мнению Галины Кононенковой, сопредседателя регионального отделения «Общероссийского народного фронта», главы Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, члена краевой общественной палаты, из-за отмены перелетов «Трансаэро» «нет возможности купить дешевые билеты, все разбираются заранее. И иного варианта добраться до Москвы нет. Ситуация пока не критическая, но уже сложная — и по доступности самих авиарейсов, и по цене на билеты. Дешевых билетов эконом-класса практически нет, они разбираются мгновенно. Рейсов стало в 2 раза меньше — один в день вместо двух». Эксперт подчеркивает, что сейчас «Аэрофлот» добавил дополнительные рейсы из Москвы в Хабаровск, и, возможно, это несколько улучшит ситуацию.

Не получится в ближайшее время слетать в столицу недорого и у жителей Приморья. «Цена на авиаперелеты в Москву не изменилась — «Аэрофлот» предлагает слетать туда-обратно за 18 тысяч рублей, но на ближайшие 2 недели билетов нет. Стоимость огромная, недорогие билеты уже все выкуплены», — рассказала менеджер по туризму «Бюро международного туризма Приморья». Слетать из Владивостока в Москву до 5 ноября возможно либо с двумя пересадками, либо бизнесс-классом, стоить это будет около 60 тысяч рублей туда-обратно. Дешевле и удобнее рейсов пока нет.

В Чукотской автономной области «Трансаэро» еще летает, но там уже опасаются проблем, которые могут возникнуть после того, как компания уйдет с рынка. Жители Чукотки насторожены: «Трансаэро» хорошо зарекомендовала себя в регионе.

«Прискорбно, что с нашего рынка уходит частная компания, имеющая 25-летний опыт работы. Мы были ею довольны. Качество обслуживания на борту, в аэропортах, отношение к учащимся и пенсионерам было на достойном уровне, и северян удовлетворяло. Что будет с приходом «Аэрофлота», мы не знаем. Я понимаю, что в очень тяжелой ситуации находятся сегодня абсолютно все авиакомпании, поэтому просто прискорбно, что с нашего рынка уйдет один крупный конкурент. Чем меньше конкуренции, тем больше проблем, чем больше монополизирован рынок, тем сложнее будет жителям», — отметил эксперт, который в курсе ситуации, но опасается представляться.

Сопредседатель «Общественного народного фронта» Чукотская автономной области Татьяна Минеева тоже переживает, как сложится ситуация в регионе после того, как «Трансаэро» перестанет летать: «У меня складывается впечатление, что про жителей Крайнего Севера забыли, нас всегда обслуживают монополисты, к сожалению. Никто нас не берет в свои большие кластеры, ни Хабаровск, ни Владивосток, ни Магадан, мы оторваны. Будет ли лучше? Вряд ли. Будет ли хуже? Я думаю, да. Но на сегодняшний день правительство идет с авиакомпаниями переговоры, чтобы они зашли на нашу территорию, то есть представители власти сейчас решают этот вопрос».

По ее словам, сейчас цена перелета Анадырь-Якутск-Москва составляет 24 тысячи рублей, но до 15 декабря «Трансаэро» еще летает, и пока непонятно, как сложится ситуация, если компания обанкротится. «Разброс цен большой. Народный фронт мониторит эту ситуацию и держит ее на контроле, и пока наши пассажиры сегодня абсолютно не страдают. «Трансаэро» выполняет все запланированы рейсы на сегодня, и продолжает обслуживать жителей Чукотки, да и никто еще компанию пока не объявил банкротом. О том, что будет дальше, рано еще судить. До 15 декабря мы не сможем сказать, насколько пострадают пассажиры», — отметила сопредседатель ОНФ Чукотки.

В Магаданской области ситуация с «Трансаэро» оказалась диаметрально противоположной. По словам председателя региональной общественной палаты Якова Радченко, компания была монополистом на авиарынке региона, и завышала тарифы на перелеты. После того, как «Трансаэро» разорилось, слетать в Москву для жителей региона стало дешевле почти в 2 раза.

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«Ситуация сейчас лучше, чем когда «Трансаэро» летало в одиночку и были монопольные цены. Сейчас летает «ВИМ-Авиа», скоро будет первый рейс в Москву «Аэрофлота» — за 25 тыс. рублей, за 32 тысячи предлагает перелет туда-обратно «Икар». И самолеты новее, чем те, которые были у «Трансаэро», — подчеркнул он.

Никак не изменились условия перелетов для жителей Якутии, Амурской области и Камчатского края. «Все в рабочем режиме, пересаживают на другие рейсы. Возят Якутия, S7, «Аэрофлот», — считает председатель комиссии по транспорту общественной палаты Якутии Юрий Бережнов. «Проблем с авиабилетами нет. Стоимость по сравнению с летом осталась прежней, билеты есть, правительство держит руку на пульсе», — уверяет начальник отдела по обеспечению деятельности Общественной палаты Камчатского края Владимир Артюшкин.

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По словам общественников Амурской области, там тоже все спокойно. «Места есть, люди летают, перелет Москва-Благовещенск и обратно стоит около 17 тысяч рублей», — пояснили в авиационно-туристической компании Приамурья «Моисей». Правительство региона в релизе уведомляет, что с 27 октября рейсы в Москву будет совершать новый для региона перевозчик «Икар».

Как сообщало ИА REGNUM, возможно, «Трансаэро» еще удастся выйти из сложной финансовой ситуации. Владислав Филев, который является совладельцем авиакомпании S7 («Сибирь») подписал соглашение покупке у Александра Плешакова не менее 51% акций авиаперевозчика «Трансаэро». Сумма сделки не разглашается, но Плешаков отметил, что она «существенно больше одного рубля», предполагавшегося в рамках сорвавшейся сделки с «Аэрофлотом». «Сумма удовлетворяет всех участников сделки», — заверил Плешаков.

Напомним, когда банкротство «Трансаэро» стало очевидным, правительство предприняло попытку спасти авиакомпанию, предложив продать 75% плюс одну акцию «Трансаэро» авиаперевозчику «Аэрофлот» всего за 1 (один) рубль. При этом все долги «Трансаэро», а на сегодняшний день — это 250 млрд рублей, также отходили бы «Аэрофлоту». Но сделка сорвалась, так как акционеры «Трансаэро» не смогли консолидировать акции. Председатель совета директоров «Трансаэро» Ольга Плешакова (супруга Александра Плешакова) 29 сентября сообщила журналистам, что Александру Плешакову удалось консолидировать чуть меньше 60% акций «Трансаэро».

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