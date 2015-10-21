Лондон, 21 октября, 2015, 15:33 — ИА Регнум. Сегодня исполняется 210 лет со дня Трафальгарской битвы, считающейся главным морским противостоянием XIX века.

Фрагмент рекламного плаката к/ф «Наследие нации»

Историческая битва между британскими и франко-испанскими морскими силами была решающим сражением времён Наполеоновских войн. Оно произошло 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар и продолжалось с полудня до 5 вечера при почти полном штиле. Флотом Великобритании командовал легендарный вице-адмирал Горацио Нельсон. Англия захватила и потопила почти весь франко-испанский флот, не потеряв ни одного корабля, что подтвердило полное морское превосходство державы. После поражения Наполеон оставил свой план нападения на южную часть Англии и сосредоточился на войне против двух других главных сил Европы: Австрии и России.

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Исторический сюжет лёг в основу многих документальных и художественных фильмов. ИА REGNUM подготовило к годовщине обзор самых значительных из них.

Несмотря на всю историческую значимость, сама битва не была особенно популярна у кинематографистов, хотя к ней и обращались на протяжении всей истории кино.

Первая картина, посвященная сражению, вышла в 1911 году, это было неигровое короткометражное немое кино «Трафальгарская битва» режиссёра Джеймса Сирл Доули .

. В 1950 году появляется приключенческая военная лента Лью Лэндерса « Tyrant of the Sea » («Морской тиран»).

(«Морской тиран»). Вокруг битвы строится сюжет фильмов «Тритон» 1961 года и

1961 года и «Наследие нации» 1973 г. режиссёра Джеймса Джонса;

1973 г. режиссёра Джеймса Джонса; сериала «I Remember Nelson » («Я помню Нельсона») 1982.

(«Я помню Нельсона») 1982. В 2005 году вышла биографическая драма « Trafalgar Battle Surgeon » («Хирург Трафальгарской битвы») британского режиссёра Джастина Харди — взгляд на сражение глазами военного хирурга и его медицинской команды.

Самой тяжёлой потерей британцев в Трафальгарском сражении стала гибель главнокомандующего Горацио Нельсона. Перед боем адмирал надел свой парадный мундир при всех орденах и взошёл на палубу. На просьбы перейти в более безопасное место Нельсон ответил отказом: он считал, что вид стоящего на палубе командира воодушевит моряков. Сверкающие награды Нельсона привлекли внимание французских стрелков, в результате чего он был смертельно ранен.

Нельсон по сей день остаётся символом британского флота. Выдающийся флотоводец, он обладал незаурядным военным талантом и храбростью. С началом войны против Франции в 1793 Нельсон принимает активное участие в боевых действиях — под Тулоном и на Корсике, командуя десантом. Но слава национального героя пришла к нему после сражения 14 февраля 1797-го у мыса Сент-Винсент. По собственной инициативе Нельсон вывел свой корабль из линейного строя эскадры и осуществил маневр, имевший решающее значение для разгрома испанского флота. Два из четырех захваченных англичанами испанских кораблей были взяты на абордаж под личным командованием Нельсона, получившего за этот бой рыцарский крест ордена Бани и чин контр-адмирала.

Талантливейший командующий, он был к тому же горячей, страстной натурой. Нельсон трижды был влюблён. Его самый известный роман был с замужней красоткой Эммой Гамильтон. Их первая встреча случилась, когда после очередной победы над французским флотом адмирал прибыл в Неаполь, где первыми его встретили английский посол лорд Гамильтон с женой леди Эммой.

Романтический сюжет привлекал внимание режиссёров даже больше, чем сюжет батальный. С самого начала XX века кинокартины о знаменитой любовной истории появлялись одна за другой:

В 1919 году выходит лента Берта Холдейна «Романс леди Гамильтон»;

В 1921 году Ричард Освальд выпускает фильм «Леди Гамильтон»;

Вальтер Саммерс снимает фильм «Нельсон» в 1926 в жанре романтической драмы;

в 1926 в жанре романтической драмы; Фрэнк Ллойд работает над лентой « The Divine Lady » («Божественная леди») в 1929-м, режиссерская работа была отмечена «Оскаром»;

Для ранних экранизаций этой истории характерна чрезвычайная романтизация реальности, можно подумать, что образы главных героев создавались без оглядки на биографические данные.

Самое известное произведение в этом ряду — художественный фильм Александра Корда «Леди Гамильтон» 1941 года. Это печальная исповедь Эммы Гамильтон в тюремной камере. Она рассказывает, как в Неаполе ей встретился посол Британии лорд Гамильтон, как вскоре состоялся брак по расчёту, и как их спокойному существованию пришёл конец, когда на одном из светских приемов Эмма познакомилась с адмиралом Нельсоном. Овладевшее ими чувство было так сильно, что, несмотря на разговоры и осуждения высшего света, они стали жить как муж и жена. Однако счастье продлилось недолго, и после трагической гибели Нельсона в битве у мыса Трафальгар жизнь для леди Гамильтон потеряла смысл. В ленте образ Эммы Гамильтон в некотором роде идеализирован — картина умалчивает об «ошибках молодости» главной героини, когда, став любовницей сразу нескольких мужчин, она завоевала скандальную известность в Лондоне.

Главные роли исполнили знаменитые английские актёры, супружеская пара — Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. Картина пользовалась огромным успехом, была одобрена критиками, в 1942 году получила «Оскар» за «Лучший звук». Принято считать, что роль леди Гамильтон утвердила Ли в статусе голливудской звезды, а сам фильм был её любимым.

По мнению критиков, после знаменитой ленты Александра Корда в кино не было столь же удачных экранизаций истории любви героического адмирала. Однако, популярностью пользовался французский фильм «Le calde notti di Lady Hamilton» («Леди Гамильтон: Путь в высший свет»), 1968 года с Мишель Мерсье в главной роли. Эта картина считается более объективной с исторической точки зрения.

«Храбрый может умереть лишь однажды, трус же умирает целую жизнь» — так говорил адмирал Нельсон. Трафальгарская битва вошла в историю как блестящая военная операция, принёсшая Англии более столетия безраздельного морского господства. А сам адмирал и его леди стали легендой.

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