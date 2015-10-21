Москва, 21 октября, 2015, 13:39 — ИА Регнум. Акции авиакомпании «Трансаэро», которая ранее была на грани банкротства, выросли на Московской бирже до 186,76% (19,5 руб. за акцию) после сообщения о покупке контрольного пакета авиакомпании совладельцем группы S7 Владиславом Филевым. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Отметим, что значение верхней границы ценового коридора для акций «Трансаэро» трижды за день изменялось в сторону повышения. При этом акции «Аэрофлота» на данный момент снижаются более чем на 3%, а индекс ММВБ теряет 0,67%.

Бумаги перевозчика подросли на новостях о том, что совладелец частной российской авиакомпании Сибирь (бренд S7) Владислав Филев 20 октября подписал соглашение о покупке не менее 51% акций «Трансаэро» у ее крупнейшего акционера Александра Плешакова.

Напомним, акции «Трансаэро» стремительно падали в цене с 1 сентября 2015 г, когда появилась угроза банкротства авиакомпании — акции упали в 16 раз (с 116 рублей до 6,8 рубля).