Астрахань, 21 октября, 2015, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня 21 октября в пункт базирования Каспийской флотилии — порт Астрахань, с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей Военно-Морских Сил Исламской Республики Иран. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа, в Каспийском море отряд боевых кораблей в составе эсминца «Дамаванд» и двух ракетных катера «Пейкан» и «Джушан» встречал малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии. В его сопровождении отряд кораблей прошёл по реке Волга и пришвартовался к пристани на набережной Астрахани.

mid.astrobl.ru Военные корабли ВМС Ирана прибыли в порт Астрахань

На площади Петра I под звуки государственных гимнов двух государств, исполняемых военным оркестром флотилии, состоялся ритуал встречи и воинского приветствия кораблей Ирана. Моряков приветствовали министр международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев, Генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Али Мохаммади, а также представители командования Каспийской флотилии Военно-морского флота России. По русской традиции командованию отряда иранских кораблей в честь прибытия преподнесли хлеб, соль.

Визит продлится до 24 октября текущего года. На это время запланированы встречи командования отряда боевых кораблей Ирана с командованием Каспийской флотилии и руководством региона. Экипажи иранских катеров познакомятся с военной историей в музее Боевой славы и совершат экскурсионную прогулку по Астраханскому Кремлю. Также российские и иранские моряки проведут взаимные визиты, в ходе которых гости посетят мак «Махачкала», а российский экипаж оценит условия службы и отдыха на иранских катерах. Кроме того, между российскими и иранскими моряками пройдут товарищеские встречи по мини-футболу и волейболу.

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Добавим, что контакты между российскими и иранскими моряками носят регулярный характер. Первый визит кораблей Каспийской флотилии в Иран состоялся в 2007 году. Тогда под флагом командующего флотилией ракетный корабль «Татарстан» совершил заход в иранский порт Энзели. Затем ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Град Свияжск» прибыли в порт в ноябре 2014 года. За последние три года это второй дружественный визит ВМС Ирана в порт Астрахань. Предыдущий состоялся в июне 2013 года, тогда пункт базирования Каспийской флотилии посетили два ракетных катера «Пейкан» и «Джушан» проекта Сина.