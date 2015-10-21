Баку, 21 октября, 2015, 13:22 — ИА Регнум. Азербайджанская компания AzMeCo направила официальное обращение в «Газпром» с просьбой приостановить поставки газа на метаноловый завод. Приостановку закупок в компании связывают со снижением мировых цен на метанол, пояснили в AzMeCo.

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«Эта просьба связана с падением мировых экспортных цен на метанол, что при сохранении действующего уровня закупочных цен на поставляемый «Газпромом» газ приводит к убыткам у AzMeCo. В связи с нерентабельностью операций по закупке российского газа в рамках заключенного контракта компания попросила приостановить подачу газа в Азербайджан с 21 октября», — цитирует Trend представителя AzMeCo.

Согласно контракту, который был подписан в середине сентября 2015 года, AzMeCo планировала ежегодно закупать у «Газпром экспорт» до 2 млрд кубометров газа для Гарадагского метанольного завода. За время действия контракта компания получила более 100 млн кубометров российского газа.

Цены на метанол на европейском рынке снизились с 354 евро за тонну в январе 2015 года до 295 евро за тонну в октябре 2015 года.