Токио, 21 октября, 2015, 13:11 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota объявила об отзыве автомобиле из-за дефекта конструкции стеклоподъёмников. Отзыву подлежит 6,5 млн машин, в частности 600 тыс. — с собственного рынка Японии, сообщает France-Presse.

34cars.ru Машина Toyota

Уточняется, что недостаточное количество смазочного материала, которым был снабжён механизм стеклоподъёмников, может вызвать короткое замыкание.

Отозваны будут автомобили шести марок, а именно:

Vitz выпуска 2005 — 2010 годов,

Ractis выпуска 2005 — 2010 годов,

Belta выпуска 2005 — 2010 годов,

Auris выпуска 2008 — 2010 годов,

Corolla Rumion выпуска 2008 — 2009 годо

Ist выпуска 2008 — 2010 годов. Уточняется, что со внутреннего рынка Японии будет отозвано 600 тыс. авто, в Северной Америке — 2,7 млн, в Европе — 1,2 млн. Отзыву подлежат не только машины, сделанные в Японии, но и за её пределами, в частности такие модели как Camry, RAV4 и Highlander.

Напомним, что концерн Toyota является крупнейшей автомобильной корпорацией Японии. Основана 28 августа 1937 года. Свою деятельность компания начинала с выпуска автоматических ткацких станков.

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