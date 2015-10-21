Москва, 21 октября, 2015, 13:09 — ИА Регнум. В настоящее время в России инфляция замедляется, ЦБ прогнозирует инфляцию на конец 2015 года — 12−13%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в рамках антикризисного отчета правительства РФ. «Инфляция замедляется, наш прогноз на конец года — 12−13%. Это определяется и нашей умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, и и постепенным исчерпанием эффекта от снижения курса рубля в конце прошлого года», — отметила она.

Дарья Антонова. ИА REGNUM Центральный банк России

Набиуллина напомнила, что после последовательного уменьшения ключевой ставки в течение 2015 года в августе ЦБ сохранил ее на уровне 11% годовых прежде всего по причине волатильности на нефтяном рынке, которая «привела к колебаниям рубля».

«Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы достичь цели по инфляции — 4%, не создавая угроз экономическому развитию. По нашим прогнозам, инфляция продолжит достаточно быстро снижаться, к концу 2016 года составит 5,5—6,5%, к концу 2017 года она достигнет целевых значений 4%», — сказала она.

Ранее в ходе выступления первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что власти сумели взять инфляцию под контроль, к концу 2015 года она выйдет на запланированные показатели. «Могу сказать, что по темпам роста и по инфляции, то, что нас заботило больше всего внутри макрорамки, мы приблизительно находимся в тех параметрах, которые правительство обозначало в конце прошлого — начале этого года», — сказал Шувалов. Он отметил, что к концу 2015 года инфляция выйдет на запланированные показатели.