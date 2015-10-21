Магас, 21 октября, 2015, 13:08 — ИА Регнум. В Магасе завершается строительство въездной арки. Сегодня на объекте побывал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который проинспектировал ход строительства. В целом строительство объекта — уже на завершающей стадии и рабочие занимаются отделочными работами.

Официальный сайт правительства Ингушетии Въездная арка в Магас

Глава региона также обсудил с генеральным директором ОАО «ДЭП № 168» Хамзатом Харсиевым благоустройство территории вокруг арки и строительство парковок с обеих сторон. Как известно, на въездной арке будут устроены смотровые площадки. По мнению Евкурова, транспорт желающих подняться на арку не должен мешать основному потоку машин. Для этого дорожная служба сделает отдельный подъезд и небольшие стоянки. Юнус-Бек Евкуров поручил заранее подготовить и представить схему ночного освещения, образцы табличек с ориентирами и разъяснениями. Срок сдачи объекта — 25 ноября.

Напомним, закладка камня в основание новой въездной арки состоялась в мае этого года. Арка в стиле башенной крепости должна украсить въезд в город. Она представляет собой две боковые приставные и одну центральную башни. Боковые башни и арочные пролеты облицуют под «дикий» камень серого-коричневого цвета, а центральную — сделают из светлого, серо-коричневого камня.

Сама башенная культура ингушей представляет собой уникальное явление в мировой культуре, сообщает Мagas.ru. Ингушские родовые башни, возведенные в период между X и XVII веками нашей эры, не имеют аналогов по своей архитектуре. Чаще всего их строили на вершинах скал. Это связанно с тем, что башни использовались не только как оборонительные или жилые сооружения, но и как сигнальные вышки. Ингушские башни — немые свидетели доблести благородных, мудрых и мужественных предков, а также яркий пример сочетания красот природы и исторических памятников.

Столица Ингушетии город Магас — самый молодой административный центр в России. В июле этого года здесь открыли первый дворец торжеств для проведения свадебных и корпоративных мероприятий, юбилейных вечеров с учётом национальных традиций и обычаев.

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Кроме дворца торжеств, в генплане застройки города возведение домов с подземной парковкой, дворца молодёжи, стадиона, плавательных бассейнов, музыкальных школ, библиотек, филармонии, драмтеатра, городского парка. На набережной реки Сунжа возводятся 20 высотных жилых домов, строятся социальные объекты — школы, дошкольные учреждения, развлекательные комплексы.