Барнаул, 21 октября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. «Марти Макфлай и профессор Эмет Браун посетили Барнаул с визитом из прошлого»: под таким заголовком в одной из популярных соцсетей опубликованы сегодня, 21 октября, забавные фотографии, посвященные известному фильму Роберта Земекиса «Назад в будущее».

vk.com/altaionline Как герои фильма «Назад в будущее» в Барнаул «перенеслись»

По версии креативных барнаульцев, главные герои фильма — Марти Макфлай и профессор Эмет Браун — погуляли по улицам столицы Алтайского края и сфотографировались с губернатором Алтайского края Александром Карлиным и газетой «Алтайская правда». Также они посмотрели видеосюжет о губернаторе в эфире ГТРК «Алтай».

Марти Макфлай «посетил» и другие достопримечательности Барнаула: разрушенную лестницу бывшего ВДНХ и фонтан напротив здания администрации Алтайского края.

Символ Барнаула — гастроном «под шпилем» — тоже был живописно представлен в «фотожабе»: на ней молния ударила в часы, встроенные в башне под шпилем.

Справка:

«Назад в будущее» — фантастический приключенческий фильм режиссёра Роберта Земекиса и исполнительных продюсеров Стивена Спилберга, Фрэнка Маршалла и Кэтлин Кеннеди. Он положил начало трилогии «Назад в будущее», включающей также фильмы «Назад в будущее 2» (1989) и «Назад в будущее 3» (1990), а также серии мультфильмов и комиксов.

В заключительной серии главный герой — профессор Док — заставляет Дженнифер и Марти отправиться с ним в будущее (2015 год), чтобы предотвратить некие страшные события из жизни их детей. Они садятся в машину времени, которая взлетает и исчезает. На экране появляется надпись «TO BE CONTINUED…»