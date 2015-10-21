Москва, 21 октября, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Курс доллара может снизиться до 40 рублей, но это может произойти очень и очень нескоро, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат компании «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко, комментируя сценарный прогноз аналитика компании EXNESS Сергея Кочергина о 39,5 рубля за доллар.

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«Даже если цена на марку нефти Brent достигнет 80 долларов за баррель, то это не снизит автоматически курс доллара до 40 рублей. Возможно, до 50−55 рублей. В целом же сейчас нет предпосылок к тому, что в ближайшие год-полтора курс доллара может так сильно измениться», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас на курс доллара влияют изменения цены на нефть, ожидания, связанные с изменениями нефтяных котировок и заявлениями об изменении объемов добычи нефти, решения Федеральной резервной системы (ФРС) по изменению ставок и ожидания этих изменений, экономическая ситуация в США (уровень безработицы, размер ВВП, уровень инфляции и т.п.). «Также на курс доллара по отношению к рублю влияет спрос на валюту в стране. Как правило, когда заканчивается очередной налоговый период, то повышается спрос на рубль, поскольку бизнесу нужно платить налоги в рублях. Тогда рубль немного крепнет. Когда же приходит время платить по внешним долгам, то тогда начинается повышенный спрос на иностранную валюту, и рубль начинает ослабевать. Кроме этого, спрос населения на валюту тоже оказывает влияние на курс», — добавил Литвиненко.

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Аналитики допускают расчет 40 рублей за доллар при 80 долларах за баррель

Заслуженный юрист России, профессор кафедры налогового права в Финансовом университете при Правительстве РФ Иван Соловьев также заявил, что курс в таком диапазоне (тем более ниже 40 рублей) видится маловероятным. Он обратил внимание на те же факторы, что и Сергей Литвиненко.

«Все-таки, кроме цены на нефть, на него (курс) имеют влияние и другие факторы: периодичность и объемы выплат по внешним заимствованиям, приближение налоговых периодов по основным видам налогов. Кроме того, дешевый доллар не очень выгоден для наполняемости бюджета, а с текущим его дефицитом, снижать поступления — значит пробивать очередную брешь в нем. Хотя для населения, конечно же, такой курс означает рост доходов в долларовом эквиваленте», — уточнил Соловьев.

Напомним, что аналитик EXNESS Сергей Кочергин ранее допустил сценарный прогноз, согласно которому при стоимости нефти марки BRENT в 80 долларов за баррель курс доллара может снизиться до 39,5 рубля. По его словам, подобные оценки напрямую вытекают из параметров бюджета 2016 года, который рассчитан, исходя из стоимости барреля в 50 долларов и курса доллара в 63,3 рубля (то есть рублевая стоимость барреля должна быть 3165 рублей.