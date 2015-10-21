Тбилиси, 21 октября, 2015, 12:00 — ИА Регнум.



court.by СМИ

Тема проведения в Южной Осетии референдума о вхождении в состав России стала одной из центральных тем для грузинского издания «Резонанси». В беседе с журналистом издания грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе предположил, что Тибилов сделал такое заявление под диктовку Кремля. Аналогичного мнения придерживается и бывший глава созданной при Михаиле Саакашвили временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев, который заявил газете «Резонанси», что Тибилов выдвинул идею референдума по указанию из Москвы.

«Это начатая со стороны Кремля политическая игра, в которой роль Тибилова сводится только к озвучиванию», — пояснил Санакоев, который считает, что президент Путин активизирует тему Южной Осетии тогда, когда ему это понадобится. По мнению Дмитрия Санакоева, Россия пытается этой темой спровоцировать правительство Грузии, так как политический вектор страны направлен на Запад и Европу.

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Что касается Мамуки Арешидзе, он считает, что активизация темы референдума связана с визитом в Грузию прокурора Гаагского суда и началом расследования августовской войны. «По моей версии, Тибилов принял это решение, чтобы провести референдум о присоединении Южной Осетии к России, под диктовку Москвы. А активизация этой темы обусловлена появлением в Грузии прокурора Гаагского трибунала и активизацией расследования войны августа 2008 года», — пояснил Арешидзе, по мнению которого, устами Тибилова Москва как бы предупредила Грузию, что если та активно включится в расследование, то не исключено, что этот референдум проведут», — заявил Арешидзе и подчеркнул, что если Грузия будет проявлять активность, то в Южной Осетии будет разыгран «крымский сценарий».

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