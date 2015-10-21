Ватикан, 21 октября, 2015, 12:00 — ИА Регнум. Ватикан опроверг информацию газеты Quotidiano Nazionale, которая заявила о наличии у папы римского Франциска опухоли головного мозга, сообщает Reuters.

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Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы Святого престола Федерико Ломбарди. Он назвал распространение непроверенной информации безответственным.

«Папа, как всегда, ведёт очень активную деятельность. Распространение не подкрепленной фактами информации безответственно и не заслуживает внимания», — сказал он.

Опровержение пресс-служба Ватикана выпустила с связи с тем, что 21 октября итальянское издание Quotidiano Nazionale сообщило о наличии опухоли в головном мозге пантифика. По сведениям газеты, Франциск летал в один из городов Тосканы (Италия) для встречи с врачом из Японии.

Напомним, что Франциск — 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября папа римский Франциск дал большое интервью французскому журналу Paris Match.

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