Анкара, 21 октября, 2015, 11:48 — ИА Регнум. Турция начала прямые поставки продовольствия морским путем в порты Крыма, несмотря на то, что большинство стран Запада придерживаются санкционной политики в отношении полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым.

turtropa.ru Турецкая мушмала

По данным ведомства, в Севастополь и Евпаторию с 1 по 19 октября было ввезено более 385 т фруктов и более 20 т сухофруктов, передает «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на Украине началась бессрочная акция по недопущению грузового транспорта на территорию Крыма. Митингующие, среди которых активисты запрещенного в России «Правого сектора» и других организаций, заблокировали дороги со стороны пропускных пунктов Чаплинка, Чонгар и Каланчак.

Активисты также обещают не ограничиваться продуктовой блокадой и добиваться прекращения поставок электроэнергии на полуостров.