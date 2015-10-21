Сыктывкар, 21 октября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Предлагается исключить из Конституции региона должность заместителя главы Республики Коми, снять ограничения, связанные с невозможностью временно исполняющего обязанности главы Республики Коми освобождать от должности и назначать министров и руководителей министерств и ведомств, а также менять структуру органов исполнительной власти региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

rkomi.ru Сергей Гапликов

Как отметил председатель правительства республики Владимир Тукмаков, предлагаемые изменения повысят оперативность принятия решений по управлению регионом.

«Руководителю республики в сложившейся обстановке, необходимо иметь все необходимые инструменты для полноценного управления регионом. Это касается как актуализации структуры органов исполнительной власти, исходя из приоритетных задач и условий работы, так и возможной кадровых решений, которые могут за этим последовать», — подчеркнул Тукмаков.

Сейчас эти изменения рассматриваются в Госсовете на предсессионных комитетах.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, спикер парламента Надежда Дорофеева обратила особое внимание Нины Нестеровой, председателя комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению, на поправки в законопроект Республики Коми «О внесении изменений в Конституцию Республики Коми». Надежда Дорофеева попросила разъяснить депутатам, что изменения, которые наделяют врио главы Республики Коми правом формировать правительство Республики Коми, принимать решение об его отставке, определять структуру органов исполнительной власти республики, а также назначать и освобождать от должностей руководителей республиканских ведомств, вступят в законную силу через 10 дней с момента опубликования закона, то есть предположительно в первой декаде ноября.