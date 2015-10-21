Лондон, 21 октября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Британская компания Quacquarelli Symonds составила рейтинг вузов развивающейся Европы и Центральной Азии QS EECA (Emerging Europe & Central Asia). Всего было проанализировано 500 вузов.

readingcabin.com МГУ имени М.В.Ломоносова

Первое место в списке лучших высших учебных заведений за МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Московский государственный университет с момента своего создания в 1755 году является ведущим российским академическим и культурным центром», — говорится в сообщении.

В вузе 5 тыс. преподавателей, 4,5 тыс. научных сотрудников и более 40 тыс. студентов, в том числе около 5 тыс. иностранных учащихся из ста стран мира. Также около 10 тыс. школьников ежегодно посещают группы по подготовке к поступлению в университет.

На втором месте — Новосибирский государственный университет.

«В течение последних пятидесяти лет НГУ подготовлено около 50 000 ученых, преподавателей для высших учебных заведений и специалистов в сфере бизнеса», — говорится в сообщении о вузе.

Санкт-Петербургский государственный университет стал пятым в рейтинге развивающейся Европы и Центральной Азии.

О вузе пишут: «Открытия и достижения профессоров и выпускников университета стали частью как международной истории, так и российской истории, науки и техники. Ряд выпускников университета были удостоены Нобелевской премии».

На 10 месте — Московский физико-технический институт. С 2011 по 2014 год МФТИ занимает второе место среди вузов России по среднему баллу ЕГЭ у зачисленных на первый курс, уступая по этому показателю только МГИМО.

На 22-й ступени рейтинга — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Насчитывает около 12 тыс. студентов. В мировом рейтинге вузов — на 501-м месте.

Строчкой ниже — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. В университете насчитывается более 25 тыс. преподавателей, студентов и научных сотрудников.

На 26-м месте — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

«В последние пять лет в университете образуются многочисленные партнерские связи с ведущими учреждениями по всему миру», — сообщают на сайте Quacquarelli Symonds.

Томский государственный университет в перечне вузов развивающихся стран занимает 27-е место. С 2010 года за этим высшим учебным заведением закрепилось звание «Национального исследовательского университета».

31-я позиция за Высшей школой экономики (Москва, имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми). Это один из первых в России вузов, который перешел на общепринятую во всем мире схему «4+2»: 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры.

35-е место занял Санкт-Петербургский политехнический университет. Вуз недавно стал «Национальным исследовательским университетом» с насыщенной образовательной, научной и инновационной инфраструктурой. В стенах университета обучается 30 тыс. студентов, в том числе и из других стран.

43 строчку занимает Томский политехнический университет, старейший инженерный вуз в азиатской части России. В университете обучается около 12 тыс. иностранных студентов из 40 стран мира.

52-е место занял Казанский (Приволжский) университет. Включён в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. С октября 2009 года имеет статус федерального вуза. Обучается в нем 47 тыс. студентов, включая иностранцев). КФУ насчитывает более пяти тысяч преподавателей, в том числе всемирно известных ученых — членов Академии наук, профессоров, лауреатов Государственных премий.

59-я строчка за Уральским федеральным университетом имени Б. Н. Ельцина.

На 60-м месте — Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, один из национальных исследовательских вузов страны. Университет входит в число 15 российских университетов, участников программы правительства Российской Федерации по повышению международной конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

61-е место — Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону).

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (Москва) расположился на 69-й строчке рейтинга лучших вузов стран БРИКС. В университете обучается более 12 тыс. студентов, насчитывается около 2600 преподавателей.

70-е — за Российским университетом дружбы народов, имеет статус федерального уровня.

Новосибирский государственный технический университет занял 71 место.

На 75-м месте — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва). В 2013 году НИТУ «МИСиС» стал одним из 15 победителей конкурса среди вузов России, которые претендуют войти в топ-100 мирового рейтинга университетов.

Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) — 86-е место. ДВФУ — первый классический университет на территории от Байкала до Тихого океана.

В первую сотню также попал Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) — 90-е место. В вузе обучается более 14,4 тыс. человек. Получил звание «Национального исследовательского университета».

94 место — Воронежский федеральный университет.

Саратовский государственный университет расположился на 95 строчке рейтинга. Визу имеет статус «Национального исследовательского университета страны».