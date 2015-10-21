Омск, 21 октября, 2015, 11:01 — ИА Регнум. У губернатора Омской области Виктора Назарова будет четыре заместителя. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в структуре регионального кабмина будут сформированы четыре блока.

omskportal.ru Губернатор Омской области Виктор Назаров

Первый — блок экономического развития, следующий — блок внутренней политики и социального развития. Также в структуру войдут блок региональной инфраструктуры и строительства и блок общественной безопасности. В связи с этим в правительстве появятся четыре освобожденных заместителя, каждый из которых возглавит блок. Один из них будет первым заместителем.

«Я принял решение назначить первым замом и руководителем блока экономического развития региона Новоселова Андрея Александровича. Безусловно, при назначении мы исходили из того, что человек поварился в кухне работы правительства, человек готов работать в команде, и имеет опыт работы в Омске», — сказал Назаров. Блок внутренней политики и социального развития возглавит Владимир Компанейщиков, блок региональной инфраструктуры и строительства — Станислав Гребенщиков, блок общественной безопасности — Игорь Бондарев.

Губернатор уточнил, что в структуре нового кабинета министров может появиться еще одна должность — заместитель по развитию территорий. Также, по словам Назарова, он поручил руководителям блоков в течение недели сформировать и направить ему на утверждение персональный состав руководителей министерств. После этого должен быть подписан указ о составе правительства, которое приступит к работе не позднее 30 октября.

Добавим, Андрей Новоселов — заместитель главы Хакасии. Родился 9 августа 1959 года в г. Омске. С 1993 г. возглавлял службу экономической безопасности в Омском региональном филиале Россельхозбанка, работал в должности заместителя председателя Совета директоров ЗАО Омское пассажирское автотранспортное предприятие. Назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хакасии 27 января 2009 года. 22 апреля 2009 года утвержден в должности зампредседателя. С 19 ноября 2010 года его должность должность переименована: заместитель главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия.

Владимир Компанейщиков в настоящее время является зампредседателя областного правительства, руководителем аппарата губернатора. Станислав Гребенщиков — зампредседателя облправительства, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса. Игорь Бондарев — зампредседателя правительства региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 13 сентября на выборах губернатора Омской области Виктор Назаров получил около 60% голосов. 22 сентября он официально вступил в должность главы региона.