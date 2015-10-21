Донецк, 21 октября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. Ночь с 20 на 21 октября в прифронтовых населенных пунктах ДНР прошла в целом спокойно, боевые действия не зафиксированы. Об этом 21 октября сообщают городские и районные администрации ДНР.

u-f.ru Ополченцы

К примеру, пресс-служба Донецкой горадминистрации не информирует о фактах обстрела городской черты, разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. «В нашем районе ночь прошла отлично», — сказал ДАН глава Куйбышевского района Донецка Иван Приходько. При этом спокойную обстановку подтверждают главы Киевского, Петровского и Кировского районов Донецка.

Отсутствие ведения боевых действий подтверждают администрации Дебальцево, Докучаевска, Макеевки и Ясиноватой, а также Тельмановского и Новоазовского районов. «Тихо и спокойно прошла эта ночь. Слава Богу, никаких жертв и тем более разрушений», — рассказали в горадминистрации Макеевки.

В свою очередь, Минобороны ДНР информирует о том, что 20 октября украинские силовики в течение полутора часов обстреливали позиции ДНР в районе «Вольво-Центра» Куйбышевского района (район аэропорта Донецка). «Это очередная попытка сорвать отвод вооружений в ДНР», — считают в Минобороны ДНР.

По данным оборонного ведомства, 20 октября украинские силовики силами до взвода также предприняли попытку атаки в районе «Вольво-Центра». В результате провокации со стороны армии ДНР погиб один солдат, еще один получил ранения.

Напомним, согласно достигнутым в Минске договоренностям, с 1 сентября в Донбассе установлено полное прекращение огня, которое является условием для начала очередного отвода вооружений. Согласно договору от 29 сентября, противоборствующие стороны согласились отвести от линии соприкосновения минометы калибром до 120 мм, танки и артиллерию. 21 октября полномасштабный отвод вооружений должен начаться как раз в ДНР.