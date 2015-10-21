пос. Туим, Хакасия, 21 октября, 2015, 10:23 — ИА Регнум. «Завод по производству электролитического металлического марганца в Китае построен с учетом экологических требований», — такой вывод сделали экологи Хакасии после того, как республиканская делегация посетила производство в китайской провинции Инчуань (г. Чжуеннин).

r-19.ru Завод по производству электролитического металлического марганца в Китае

Напомним, в хакасском поселке Туим в ближайшие несколько лет планируют ввести в эксплуатацию новое производство электролитического металлического марганца. У населения республики резонно возникают вопросы по экологической безопасности нового производства. Ведь недавно соседний Красноярский край активно боролся с возможностью появления практически в черте миллионного города Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ). В итоге красноярские активисты, позицию которых поддержали краевые власти, добились того, что вредоносного, по их мнению, производства под Красноярском не будет.

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Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, в республике предполагается «совершенно иная технология переработки марганцевой руды».

«Металлургическое направление в республике в самые ближайшие годы должно стать серьезной точкой роста. Надеюсь, он начнется с поселка Туим, где планируется ввести в эксплуатацию новое производство электролитического металлического марганца. Сразу напомню, что это совершенно иная технология переработки марганцевой руды, в отличие от той, которая планировалась на территории соседнего края», — сказал глава Хакасии Виктор Зимин, добавив, что «мы никогда бы не согласились на проработку этого проекта без твердых гарантий экологической безопасности».

Глава региона заверил, что, прежде чем приступить к практической реализации проекта, будут проедены все разрешительные процедуры и необходимые согласования. «При соблюдении всех условий и успешном прохождении разрешительных процедур будет дан старт строительству» — подытожил Зимин.

В качестве исполнителя работ по проектированию и строительству завода по производству электролитического металлического марганца рядом с поселком Туим в Хакасии выбрана китайская госкорпорация «Синостил».

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В то же время, ряд СМИ Хакасии, перенявшие у красноярских коллег название «яд-завод», ссылаясь на мнения экологов, утверждают, что в случае появления этого производства экология региона подвергнется серьезной опасности, а инвесторы не думают ни о чем, кроме прибыли.

Напомним также, еще в мае текущего года активисты движения «Красноярск против», при непосредственном участии которого было предотвращено строительство ЕФЗ в Красноярском крае, заявили, что после неудавшейся попытки построить ферросплавный завод под Красноярском, компания «Чек-Су.Вк» «вплотную занялась реализацией аналогичного проекта в Хакасии». «Под угрозой теперь безопасность сельхозпродукции, производимой в близлежащих с Туимом районах, и заповедные территории Ширинского района с уникальными целебными озерами», — говорилось в сообщении красноярских активистов.

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